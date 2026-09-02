Desaparecen de un cuartel 33.608 cartuchos de fusil

Más de 33.000 cartuchos de munición calibre 5.56 por 45 milímetros desaparecieron del cuartel del Regimiento Manchego, en el municipio de Montero, informó este miércoles el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Se trata exactamente de 33.608 cartuchos de un calibre reservado para fusiles de asalto y armas de dotación policial y militar.

La autoridad explicó que, ante la gravedad del hecho, se dispuso inmediatamente el cierre y aislamiento del depósito donde se encontraba la munición, además de una inspección especializada para establecer las circunstancias en las que se produjo el faltante.

Justiniano indicó asimismo que se activó el procedimiento investigativo interno correspondiente y se presentó una denuncia ante las instancias policiales competentes, con el propósito de esclarecer el caso y establecer las responsabilidades que correspondan.

"No vamos a ocultar ni minimizar un hecho de esta naturaleza. Conforme al estilo que ustedes conocen, siempre denunciamos las cosas que se encuentran", afirmó Justiniano durante una conferencia de prensa.

El ministro señaló que “la investigación deberá establecer qué ocurrió, quiénes son los responsables y fundamentalmente cuál fue el destino de esa munición", manifestó.

Justiniano evitó adelantar criterios o identificar responsables mientras el proceso investigativo se encuentra en curso.

"No voy a especular por ahora ni señalar responsable antes de que la investigación produzca resultado", sostuvo.

"He instruido que se investigue hasta esclarecer completamente el caso", afirmó.

En Bolivia la producción y distribución legal de esa munición corresponde a la Fábrica Boliviana de Munición (FBM), un brazo estratégico dependiente de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), que solo las provee a entidades castrenses y del orden.

Bajo la normativa de la Ley 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, la portación, tenencia o comercialización de munición de guerra por parte de particulares está estrictamente prohibida y sancionada penalmente. No existen armerías comerciales autorizadas para vender este calibre a los civiles.