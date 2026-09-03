Fiscalía rechaza denuncia de un abogado contra la primera dama

Seguridad
CORREO DEL SUR y LOS TIEMPOS
Publicado el 02/09/2026 a las 23h52
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El Ministerio Público resolvió este miércoles rechazar la apertura de investigación contra la primera dama María Elena Urquidi Barbery, dentro de la denuncia presentada por el abogado Lucas Wilbur Tórrez Áñez, al considerar que no existen elementos suficientes que sustenten la acusación en su contra.

De acuerdo con la fotografía del documento difundida por el periodista Jhon Arandia, la Fiscalía determinó: “No a lugar a la aplicación de investigación en contra de Maria Elena Urquidi Barbery, por la presunta comisión de los delitos de Cohecho Art. 145-Art. 158 del CP, Uso Indebido de Influencias Art. 146 del CP, Negociaciones Incompatibles Art. 150 del CP, Enriquecimiento Ilícito Art. 27 de la Ley 004, Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado Art. 28 de la Ley 004, Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito Art. 29 de la Ley 004, o Legitimación de Ganancias llícitas Art. 185 del CP”.

 

Más contra Cerimedo

En la misma decisión, los fiscales de La Paz decidieron dar curso a la ampliación de la investigación en contra del consultor argentino Fernando Cerimedo, manteniendo abierto el proceso en su contra dentro del marco de las indagaciones ya existentes.

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