Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia
Seguridad
Publicado el 02/09/2026 a las 12h00
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, designó este miércoles a nuevas autoridades en cinco Fiscalías departamentales como parte de una “reestructuración” del Ministerio Público y les pidió realizar un trabajo independiente.
Las nuevas autoridades asumirán las fiscalías de Oruro, Beni, Chuquisaca, Potosí y Tarija. Durante el acto se dijo que las nuevas autoridades asumen como parte de una “reestructuración” del Ministerio Público, reportó Unitel.
Chuquisaca: Alexander Mendoza Santellana
Oruro: Alexander René Casanova Arias
Potosí: René Walter Cáceres Huchani
Tarija: Leslie Tania Alemán Leaño
Beni: Silvia Erika Valverde Aguirre
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