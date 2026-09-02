Mariaca posesiona a cinco nuevos fiscales departamentales y les exige independencia

El ministro de Defensa informó de una investigación para determinar “qué ocurrió, quiénes son los responsables y fundamentalmente cuál fue el destino de esa munición", de uso exclusivo militar y... Ver más Desaparecen de un cuartel 33.608 cartuchos de fusil

Nadia Beller reveló un audio en el que el Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, le comenta detalles sobre el caso de los 189,5 kilos de oro secuestrados en el aeropuerto de Viru Viru... Ver más Beller revela audio donde Cerimedo habla de los 189 kilos de oro de Viru Viru

El Estado boliviano inició las tareas de erradicación de cultivos de coca en zonas no autorizadas del municipio de La Asunta, ubicada en los Yungas de La Paz. Ver más Bolivia refuerza el control de la coca con erradicación en zonas no autorizadas de La Asunta