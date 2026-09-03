Fiscalía rechaza investigar a esposa de Paz y amplía pesquisa contra Cerimedo

La Fiscalía Departamental de La Paz rechazó ayer la solicitud de investigación contra la primera dama (esposa del presidente Rodrigo Paz ) María Elena Urquidi, por enriquecimiento ilícito, que fue presentado por el abogado Lucas Tórrez.

La Fiscalía alegó que no se acompañan a la denuncia elementos de convicción suficientes, así como en el cuaderno de investigaciones con relación a la participación de María Elena Urquidi.

“No a lugar a la ampliación de la investigación en contra de María Elena Urquidi por la presunta comisión de los delitos de cohecho, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, y legitimación de ganancias ilícitas”, dice la resolución de la Fiscalía.

Asimismo, la Fiscalía aceptó la ampliación de la denuncia contra el asesor presidencial Fernando Cerimedo por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado.

En pasados días, Tórrez presentó una denuncia penal contra Urquidi y Cerimedo por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. El jurista solicitó indagar contrataciones, importación y comercialización de combustibles (con un supuesto sobreprecio de un boliviano por litro) y asignación irregular de cupos.

En tanto, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, reiteró que la posición del Gobierno frente al caso que involucra a Cerimedo es dejar que la Justicia investigue “absolutamente todo” y determine el alcance de los nuevos elementos que surjan durante el proceso.

Gálvez se refirió al tema ante la consulta sobre nuevos audios difundidos en relación con el caso Cerimedo.

Fotos Paz -Cerimedo

En tanto, el fotoperiodista Manuel Seoane publicó en sus redes sociales imágenes en las que aparece Cerimedo junto a Rodrigo Paz en la Casa Grande del Pueblo, el 23 de mayo, cuando el mandatario fue entrevistado por Bloomberg Televisión.

“A propósito de las recientes declaraciones del Presidente Paz sobre su relación con Fernando Cerimedo (.) les comparto estas imágenes tomadas el pasado 23 de mayo en Casa Grande del Pueblo durante una entrevista al presidente comisionada por Bloomberg Televisión”, se lee en la publicación.

En dos imágenes se ve a Cerimedo y Paz mientras caminan y otro par, frente a una computadora, al parecer mientras revisan algún material. En otra fotografía también aparece el ministro Fernando Aramayo, cuando ejercía como canciller.

Paz y algunos ministros han minimizado el papel de Cerimedo en el gobierno. El mandatario dijo la semana pasada que el argentino participó en la segunda vuelta electoral y al inicio de la gestión, pero que no fue funcionario estatal ni podía hablar en representación del gobierno o de las autoridades.