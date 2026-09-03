Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller

Seguridad
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Publicado el 03/09/2026 a las 14h26
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Aldo Peña Silva, el presunto autor del atraco armado contra Nadia Beller, anunció que está agilizando su entrega ante las autoridades y aseguró que cuenta con información y pruebas que podrían contribuir a la investigación.

"Entonces sigo pidiendo garantías por parte de la Policía Nacional, para mi proceso, para que puedan garantizar mi seguridad física, para cuando empecemos a gestionar mi entrega", afirmó Peña en un video.

Asimismo, ratificó que existen personas que habrían planificado y financiado el hecho. Aseguró que entregará información sobre quienes presuntamente participaron en el hecho.

En ese sentido mencionó a dos personas, de la Gobernación de Santa Cruz y de Lauca Ñ, con quienes habría tenido contacto para ejecutar el plan.

Peña pidió a la Policía continuar con las investigaciones y aseguró que tiene más información para aportar al caso. "Tengo más cosas para aportar a la investigación, muchos más datos importantes sobre este tema, tengo ubicaciones, tengo personas, sitios donde nos reunimos", indicó.

Además, afirmó que conserva un número telefónico de la última persona con la que se comunicó antes del ataque. "Entonces, tengo un número de teléfono que fue la última comunicación que tuve con esa persona que se hizo llamar Chino, pero su nombre es David", señaló.

Por último, Aldo afirmó que su entrega está siendo coordinada con sus abogados y que busca que el proceso se concrete lo antes posible. Dijo que actualmente se siente en una situación de riesgo y pidió garantías para preservar su seguridad.

"Mi vida sigue corriendo peligro, cada día se pone más en peligro mi situación y cada vez los tengo más cerca, ya me están copando mis vías de acceso", concluyó.

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