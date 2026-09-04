Acribillado en el Urubó llevaba Bs 6.000 adheridos al cuerpo y tenía antecedentes por narcotráfico

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, brindó un informe de las investigaciones sobre el hombre que murió acribillado la noche de este jueves en la zona del Urubó, en el municipio cruceño de Porongo.

"De manera preliminar se ha encontrado un poco más de Bs 6.000 entre sus pertenencias, adheridos a su cuerpo", indicó el jefe policial y añadió que el hombre tiene antecedentes por narcotráfico y también por violencia.

Agregó que se presume que se trata de un ajuste de cuentas, pero tampoco se descartan otras hipótesis.

Las autoridades recolectaron vainas de balas del calibre 9mm. Según el informe preliminar, el cuerpo recibió al menos 10 impactos; sin embargo, se aguarda el informe forense que determinará con precisión el hecho.

Según las primeras investigaciones de la Policía, cinco personas a bordo de dos motorizados se acercaron al vehículo donde se encontraba la víctima. Conversaron por un momento y después uno de ellos realizó varios disparos contra el ahora fallecido.

"Aparentemente habría sido citado, de acuerdo a las investigaciones preliminares que se tiene. Habrían llegado dos vehículos, una vagoneta tipo Land Cruiser y otra camioneta. De ambos vehículos descendieron cinco personas", señaló el jefe policial.

"Lograron hablar por un corto tiempo. Posteriormente otro sujeto por lado del conductor realizó disparos de arma de fuego contra la humanidad de la víctima", agregó.

Por su parte, el fiscal de Porongo, Franz Delgadillo, indicó que la víctima es un hombre de entre 30 y 40 años de edad. "Esta persona tiene tatuaje en el brazo derecho del hombro hacia el antebrazo", indicó.

Las autoridades policiales indicaron que aún no revelarán la identidad del acribillado mientras se avanzan en las investigaciones y se realiza la búsqueda de los autores del crimen.