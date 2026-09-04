Aprueban Política Antidroga 2026-2030

El Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas (CPI) aprobó este viernes la Política Antidroga 2026-2030 y su Plan de Acción.

Los nuevos instrumentos guiarán la respuesta del Estado boliviano durante los próximos cuatro años y lo que resta de 2026.

La primera sesión ordinaria del CPI fue presidida por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien destacó la política de Estado integral, basada en evidencia y con metas claras para desarticular al crimen organizado.

La aprobación contó con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Huanca; de Salud y Deportes, Marcela Flores; y de Educación, Ricardo Sanjinés; además del viceministro de Desarrollo Agropecuario y Agroforestal, Karel Rivero; el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero; y la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Mendoza.

La Política Antidroga 2026-2030 se estructura en nueve ejes estratégicos que marcan una ruta para ejecutar acciones en materia de desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, interdicción estratégica, inteligencia financiera, control de precursores, control responsable de cultivos de coca, desarrollo integral, prevención y atención del consumo desde la salud pública, fortalecimiento institucional y cooperación internacional.

Con la aprobación de este instrumento, el Ministerio de Gobierno consideró que Bolivia consolida una política de Estado que fortalece tres pilares: seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en coordinación con el CPI, ejecutará el Plan de Acción 2026-2030 para garantizar que cada eje se traduzca en operativos, programas de prevención y proyectos de desarrollo para las familias.