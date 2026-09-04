Fiscalía amplía investigación contra Cerimedo por otros cuatro delitos

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 04/09/2026 a las 8h47
ESCUCHA LA NOTICIA

Legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, son los  nuevos otros cuatro  delitos por los que Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, será investigado por el Ministerio Público.

Dentro del proceso que se sigue en La Paz por enriquecimiento ilícito contra Cerimedo, la Fiscalía  determinó este jueves ampliar la investigación por los citados  cuatro delitos, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

Explicó que la ampliación de la investigación responde a la acumulación de una denuncia presentada y admitida en Santa Cruz de la Sierra contra Cerimedo, que tenía una figura similar a la del proceso que se sigue en La Paz.

El asesor de Paz, está  actualmente detenido preventivamente en el penal de Palmasola, en la capital cruceña, por un caso de intento de feminicidio, a la espera de que se defina su posible traslado a Chonchocoro, en Viacha, dentro del proceso por enriquecimiento ilícito.

Negación

Y mientras la investigación continúa en Bolivia y los escándalos de Cerimedo se siguen develando en varios países,al momento al menos cuatro presidentes de América Latina han negado tener vínculos con el ciudadano argentino.

“Ganamos las elecciones y coopero al inicio del gobierno”, afirmó Paz. Sin embargo, en las últimas semanas se han revelado fotos y chats que vinculan a Cerimedo con Paz hasta julio de este año.

En Perú, la presidenta Keiko Fujimori también salió a desvincularse del consultor argentino, luego de que se conociera que Cerimedo estuvo en Lima el 27 y 28 de julio, los días de su investidura.

“No tengo ninguna relación personal, ni laboral con Cerimedo”, declaró.

El presidente de Argentina Javier Milei también tomó distancia del asesor político y afirmó que no forma parte del espacio, que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo y que dejamos de vincularnos en el 2023”.

A pesar de estas declaraciones indicaron que hay registros que muestran visitas de Cerimedo a la Casa Rosada después de 2023.

El presidente chileno José Antonio Kast negó haber trabajado con Cerimedo; sin embargo, reconoció que lo conoce.

“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor, el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, sostuvo Kast.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Irán advierte de que cambió su “doctrina de defensa” y dará una respuesta arrolladora a EEUU
2
La OEA respalda al Gobierno y apoya el diálogo para enfrentar nuevas crisis
3
Diálogo con sectores desactiva tres bloqueos en vías cruceñas
4
Fiscalía amplía investigación contra Cerimedo por otros cuatro delitos
5
Intervienen la ANH para facilitar la importación de combustibles al país

Lo más compartido

1
Tras acuerdo, levantan bloqueos en San Julián y Cuatro Cañadas; Yapacaní mantiene la medida
2
Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller
3
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
4
Irán informa de 18 muertos y 108 heridos tras ataques de EEUU
5
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano

Más en Seguridad

04/09/2026
Acribillado en el Urubó llevaba Bs 6.000 adheridos al cuerpo y tenía antecedentes por narcotráfico
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, brindó un informe de las investigaciones sobre el hombre que murió acribillado la noche...
Ver más
03/09/2026
Fiscalía rechaza investigar a esposa de Paz y amplía pesquisa contra Cerimedo
La Fiscalía Departamental de La Paz rechazó ayer la solicitud de investigación contra la primera dama (esposa del presidente Rodrigo Paz ) María Elena Urquidi...
Ver más
Aldo Peña Silva, el presunto autor del atraco armado contra Nadia Beller, anunció que está agilizando su entrega ante las autoridades y aseguró que cuenta con información y pruebas que podrían...
Ver más
03/09/2026
Presunto sicario afirma que se entregará y presentará pruebas sobre el caso Beller
Esa acción judicial contra María Elena Urquidi fue presentada, el 28 de agosto en Santa Cruz, por Lucas Wilbur Tórrez Áñez, y derivada a la Departamental de La Paz por instrucción de la Fiscalía...
Ver más
02/09/2026
Fiscalía rechaza denuncia de un abogado contra la primera dama
Desalojaron a los efectivos antidrogas del punto de control de El Castillo, aseguran que fue una toma pacífica y la justifican con un reclamo por “abuso de autoridad”.
Ver más
02/09/2026
Cocaleros toman un retén policial en el Chapare
El ministro de Defensa informó de una investigación para determinar “qué ocurrió, quiénes son los responsables y fundamentalmente cuál fue el destino de esa munición", de uso exclusivo militar y...
Ver más
02/09/2026
Desaparecen de un cuartel 33.608 cartuchos de fusil
En Portada
04/09/2026 País
Rodrigo Paz afirma que "la subvención nos está matando" y liberará la importación de combustible "de forma ordenada"
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó que la subvención a los combustibles está "matando" a Bolivia y afirmó que acabar con ese sistema debe...
vista
04/09/2026 País
Paz alerta que habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en "pocos meses" y pide apoyo
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó este viernes que "en pocos meses" habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en contra de su Gobierno y, por eso...
vista
04/09/2026 Seguridad
Acribillado en el Urubó llevaba Bs 6.000 adheridos al cuerpo y tenía antecedentes por narcotráfico
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, brindó un informe de las investigaciones sobre el hombre que murió acribillado la noche...
vista
04/09/2026 País
Diálogo con sectores desactiva tres bloqueos en vías cruceñas
El Gobierno y los interculturales de Yapacaní alcanzaron este jueves un acuerdo para levantar el bloqueo instalado en la carretera y que ingresó a su segundo...
vista
04/09/2026 País
La OEA respalda al Gobierno y apoya el diálogo para enfrentar nuevas crisis
El informe de la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentado ayer ante el Consejo Permanente, respaldó el mandato...
vista
04/09/2026 Seguridad
Fiscalía amplía investigación contra Cerimedo por otros cuatro delitos
Legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, son los  nuevos otros cuatro  delitos por los...
vista
Actualidad
La abogada Nadia Beller afirmó este viernes que el asesor político argentino, Fernando Cerimedo, era el "mandamás" en...
Ver más
04/09/2026 País
Beller afirma que Cerimedo era el "mandamás" en YPFB y tomaba decisiones sobre los cargos
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó este viernes que "en pocos meses" habrá un nuevo intento de "Golpe de...
Ver más
04/09/2026 País
Paz alerta que habrá un nuevo intento de "Golpe de Estado" en "pocos meses" y pide apoyo
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, alertó que la subvención a los combustibles está "matando" a Bolivia y afirmó...
Ver más
04/09/2026 País
Rodrigo Paz afirma que "la subvención nos está matando" y liberará la importación de combustible "de forma ordenada"
El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, brindó un informe de las investigaciones sobre el...
Ver más
04/09/2026 Seguridad
Acribillado en el Urubó llevaba Bs 6.000 adheridos al cuerpo y tenía antecedentes por narcotráfico
Deportes
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional
Tendencias
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
03/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
Doble Click
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'
“Tras las huellas de un dinosaurio es un documental boliviano dirigido por Viviana Saavedra que relata la vida y el...
Ver más
04/09/2026 Cine
Tras las huellas de un dinosaurio, el filme que refleja la historia de Henry Saavedra
Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón...
Ver más
03/09/2026 Cultura
Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más