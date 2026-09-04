Fiscalía amplía investigación contra Cerimedo por otros cuatro delitos

Legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, son los nuevos otros cuatro delitos por los que Fernando Cerimedo, asesor del presidente Rodrigo Paz, será investigado por el Ministerio Público.

Dentro del proceso que se sigue en La Paz por enriquecimiento ilícito contra Cerimedo, la Fiscalía determinó este jueves ampliar la investigación por los citados cuatro delitos, informó el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

Explicó que la ampliación de la investigación responde a la acumulación de una denuncia presentada y admitida en Santa Cruz de la Sierra contra Cerimedo, que tenía una figura similar a la del proceso que se sigue en La Paz.

El asesor de Paz, está actualmente detenido preventivamente en el penal de Palmasola, en la capital cruceña, por un caso de intento de feminicidio, a la espera de que se defina su posible traslado a Chonchocoro, en Viacha, dentro del proceso por enriquecimiento ilícito.

Negación

Y mientras la investigación continúa en Bolivia y los escándalos de Cerimedo se siguen develando en varios países,al momento al menos cuatro presidentes de América Latina han negado tener vínculos con el ciudadano argentino.

“Ganamos las elecciones y coopero al inicio del gobierno”, afirmó Paz. Sin embargo, en las últimas semanas se han revelado fotos y chats que vinculan a Cerimedo con Paz hasta julio de este año.

En Perú, la presidenta Keiko Fujimori también salió a desvincularse del consultor argentino, luego de que se conociera que Cerimedo estuvo en Lima el 27 y 28 de julio, los días de su investidura.

“No tengo ninguna relación personal, ni laboral con Cerimedo”, declaró.

El presidente de Argentina Javier Milei también tomó distancia del asesor político y afirmó que no forma parte del espacio, que no tiene vínculo con nosotros de ningún tipo y que dejamos de vincularnos en el 2023”.

A pesar de estas declaraciones indicaron que hay registros que muestran visitas de Cerimedo a la Casa Rosada después de 2023.

El presidente chileno José Antonio Kast negó haber trabajado con Cerimedo; sin embargo, reconoció que lo conoce.

“En ninguna de mis campañas he trabajado con este señor, el Gobierno no trabaja ni tiene asesorías con este señor”, sostuvo Kast.