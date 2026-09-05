Investigación apunta a pirotecnia decomisada hace años y a “boosters como causas de las explosiones

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 05/09/2026 a las 18h36
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que en el área afectada fueron encontrados pólvora negra y “boosters”. La pólvora negra corresponde al material pirotécnico que ya había sido identificado en la zona.

Respecto a los “boosters”, un especialista explicó durante la conferencia que se trata de un explosivo multiplicador: al entrar en contacto con un explosivo que detona, multiplica su carga.

El ministro señaló que estos elementos ayudan a comprender la magnitud de la explosión, pero remarcó que no se adelantarán hipótesis sobre las causas del hecho ni sobre el material que originó la segunda detonación hasta que concluyan las pericias y se contrasten los hallazgos con los inventarios correspondientes.

La investigación está a cargo del Ministerio Público, la Felcc y el IDIF, mientras las Fuerzas Armadas proporcionan la documentación, inventarios y antecedentes que sean requeridos.

Riesgos

El ministro realizó además una advertencia a la población de Viacha ante la posibilidad de que en la zona puedan encontrarse artefactos.

Pidió especialmente a los padres de familia que hablen con sus hijos y les expliquen que no deben acercarse, tocar ni manipular ningún objeto que encuentren en el sector afectado.

Justiniano advirtió que estos elementos pueden provocar lesiones muy graves, incluso la pérdida de dedos o de una mano.

La recomendación de las autoridades es clara: no tocar, no mover, alejarse y avisar inmediatamente a la Policía, Bomberos o las Fuerzas Armadas ante cualquier objeto o artefacto que pueda resultar sospechoso.

Tus comentarios

Lo más compartido

1
Defensa: fallecidos y desaparecidos por las explosiones en Viacha son conscriptos y los heridos suben a más de 80
2
Buscan a 14 uniformados desaparecidos en la explosión en Viacha
3
Viacha declara tres días de duelo por las víctimas de la explosión en el Regimiento Bolívar
4
“Estamos jodidos”, afirma alcalde de Viacha tras explosiones que dejan más de 80 heridos
5
Fiscalía de La Paz investiga la muerte de dos personas por las explosiones en el Regimiento “Bolívar” de Viacha

Más en Seguridad

05/09/2026
Buscan a 14 uniformados desaparecidos en la explosión en Viacha
El comandante del Regimiento Bolívar y del Centro General de Mantenimiento, El teniente coronel Antonio Amaru, difundió la nómina de los 14 uniformados que...
Ver más
04/09/2026
Confirman 2 muertos por explosiones en Viacha
También 7 desaparecidos. Las cifras son provisionales pues aún no termina la remoción de los escombros indica el primer informe de la Policía sobre las...
Ver más
Se estructura en 9 ejes estratégicos: desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, interdicción estratégica, inteligencia financiera, control de precursores, control responsable de...
Ver más
04/09/2026
Aprueban Política Antidroga 2026-2030
La mayor parte son civiles, hay seis militares. Ocho de los lesionados “son de gran magnitud”, informó el Sedes de La Paz.
Ver más
04/09/2026
Hay cerca de 60 heridos por explosiones en cuartel de Viacha
El informe oficial menciona “una detonación accidental de material pirotécnico” a las 14:30 y descarta “afectación a la vida ni a la integridad física del personal militar o civil”.
Ver más
04/09/2026
Explosiones en cuartel de Viacha causan daños materiales
Legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado, son los  nuevos otros cuatro  delitos por los que Fernando Cerimedo, asesor del...
Ver más
04/09/2026
Fiscalía amplía investigación contra Cerimedo por otros cuatro delitos
En Portada
05/09/2026 País
Viacha: recuperan un cuerpo entre los escombros y suman tres los fallecidos
El cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino fue encontrado la tarde de este sábado en medio de los escombros donde ocurrieron las explosiones en el...
vista
05/09/2026 País
Ejército identifica a la tercera víctima de la explosión en Viacha y compromete asistencia a la familia
El Comando General del Ejército identificó a la tercera víctima de las explosiones registradas en el Regimiento “Bolívar” de Viacha y anunció que brindará el...
vista
05/09/2026 Seguridad
Investigación apunta a pirotecnia decomisada hace años y a “boosters como causas de las explosiones
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que en el área afectada fueron encontrados pólvora negra y “boosters”. La pólvora negra corresponde al...
vista
05/09/2026 Cochabamba
Suben a tres los fallecidos por las explosiones en el cuartel de Viacha
La directora Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que el equipo de forenses que se encuentra en la zona...
vista
05/09/2026 País
Persiste alto riesgo en zona de explosiones y remoción de escombros aún no puede avanzar
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, informó que todavía no es seguro ingresar con maquinaria al área afectada. Drones detectaron una gran...
vista
05/09/2026 País
Fiscalía de La Paz investiga la muerte de dos personas por las explosiones en el Regimiento “Bolívar” de Viacha
El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público abrió de oficio una investigación contra autor o autores por los...
vista
Actualidad
En el Día del Peatón y del Ciclista, las ciclovías vuelven a ser protagonistas como una alternativa para recorrer la...
Ver más
06/09/2026 Cochabamba
Ciclovías de Cochabamba: rutas que buscan dar espacio a la bicicleta
Después de cuatro años de construcción, la nueva Terminal de Buses de Cochabamba está casi lista y se prevé su...
Ver más
06/09/2026 Cochabamba
Nueva megaobra. Terminal, casi lista
La Cepal publicó recientemente el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, en el que fija las tasas de...
Ver más
06/09/2026 País
Cepal proyecta crecimiento mínimo para Bolivia de 0,5% e informalidad
El gobierno municipal de Viacha declaró tres días de duelo por los fallecidos en las explosiones de un depósito militar...
Ver más
06/09/2026 País
Viacha sufre por las dos explosiones de magnitud y Defensa indaga las causas
Deportes
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Aurora se puso como único líder del Grupo A de la Copa Bolivia con el empate que logró con FC Universitario (1-1), el...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Aurora empata con FC Universitario y es puntero del Grupo A
Bolívar venció a Gualberto Villarroel-SJ por 1-0 en Oruro ayer en un encuentro reprogramado de la primera fecha de la...
Ver más
03/09/2026 Fútbol
Bolívar derrota a Gualberto Villarroel-SJ como visitante y se afianza en el torneo profesional
Tendencias
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
03/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Dormir con la ventana abierta parece una decisión menor, casi instintiva. Pero la ciencia acumulada en los últimos años...
Ver más
02/09/2026 Salud
Cuál es el verdadero impacto de dormir con la ventana abierta en el organismo
Amedida que aumenta la expectativa de vida, muchas personas atraviesan un momento de replanteo cuando se cumplen los...
Ver más
01/09/2026 Salud
Por qué encontrar un nuevo propósito, después de los 50 años es clave la salud
Doble Click
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'
“Tras las huellas de un dinosaurio es un documental boliviano dirigido por Viviana Saavedra que relata la vida y el...
Ver más
04/09/2026 Cine
Tras las huellas de un dinosaurio, el filme que refleja la historia de Henry Saavedra
Unos 40 artistas plásticos tomarán  parte de la exposición “Sol de septiembre” que se inaugura  mañana en el salón...
Ver más
03/09/2026 Cultura
Exposición Sol de septiembre rinde homenaje a Cochabamba
El cortometraje boliviano 'Thaqhata' alcanzó su primera estrella en el contexto universal en el Festival Internacional...
Ver más
02/09/2026 Cultura
Filme "Thaqhata" conquista su primer galardón internacional y va por más