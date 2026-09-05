Investigación apunta a pirotecnia decomisada hace años y a “boosters como causas de las explosiones

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que en el área afectada fueron encontrados pólvora negra y “boosters”. La pólvora negra corresponde al material pirotécnico que ya había sido identificado en la zona.

Respecto a los “boosters”, un especialista explicó durante la conferencia que se trata de un explosivo multiplicador: al entrar en contacto con un explosivo que detona, multiplica su carga.

El ministro señaló que estos elementos ayudan a comprender la magnitud de la explosión, pero remarcó que no se adelantarán hipótesis sobre las causas del hecho ni sobre el material que originó la segunda detonación hasta que concluyan las pericias y se contrasten los hallazgos con los inventarios correspondientes.

La investigación está a cargo del Ministerio Público, la Felcc y el IDIF, mientras las Fuerzas Armadas proporcionan la documentación, inventarios y antecedentes que sean requeridos.

Riesgos

El ministro realizó además una advertencia a la población de Viacha ante la posibilidad de que en la zona puedan encontrarse artefactos.

Pidió especialmente a los padres de familia que hablen con sus hijos y les expliquen que no deben acercarse, tocar ni manipular ningún objeto que encuentren en el sector afectado.

Justiniano advirtió que estos elementos pueden provocar lesiones muy graves, incluso la pérdida de dedos o de una mano.

La recomendación de las autoridades es clara: no tocar, no mover, alejarse y avisar inmediatamente a la Policía, Bomberos o las Fuerzas Armadas ante cualquier objeto o artefacto que pueda resultar sospechoso.