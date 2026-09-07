Hallan el cadáver de un conscripto y suman ocho fallecidos tras explosiones en Viacha

Alex Ignacio Mamani, de 19 años, fue hallado sin vida este lunes, luego de las dos explosiones ocurridas en Viacha, el pasado 4 de septiembre. Su familia exige justicia.

“Me acaban de informar que mi hijo está muerto, ha llegado de viaje, tres años estaba en Brasil, ha querido presentar su servicio militar”, dijo el padre del joven a Urgente.bo.

La abuela de Beymar indicó que su nieto era muy cercano a ella y relató que el joven le habría comentado su intención de dejar el servicio militar. “Me llamó el jueves. Cuídate, mami, me ha dicho. El domingo me habló y me dijo que ya no quería ir, le dije que se aguante, que faltaban tres meses”, relató.