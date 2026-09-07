Hallan el cadáver de un conscripto y suman ocho fallecidos tras explosiones en Viacha

Seguridad
URGENTEBO
Publicado el 07/09/2026 a las 13h13
ESCUCHA LA NOTICIA

Alex Ignacio Mamani, de 19 años, fue hallado sin vida este lunes, luego de las dos explosiones ocurridas en Viacha, el pasado 4 de septiembre. Su familia exige justicia. 

“Me acaban de informar que mi hijo está muerto, ha llegado de viaje, tres años estaba en Brasil, ha querido presentar su servicio militar”, dijo el padre del joven a Urgente.bo.

La abuela de Beymar indicó que su nieto era muy cercano a ella y relató que el joven le habría comentado su intención de dejar el servicio militar. “Me llamó el jueves. Cuídate, mami, me ha dicho. El domingo me habló y me dijo que ya no quería ir, le dije que se aguante, que faltaban tres meses”, relató.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
2
El manual de estilo de Zendaya 5 claves de alta costura para construir una identidad visual
3
La mitad de los bolivianos está en riesgo de caer en la pobreza
4
Vientos de guerra en el punto más austral de América
5
Suman seis los muerto en cuartel de Viacha y hay 11 personas desaparecidas

Lo más compartido

1
Estrecho de Magallanes: ¿el Ormuz latinoamericano?
2
Oruro, escenario de una historia desgarradora de violencia sexual
3
Santa Cruz se viste de alta costura con Bolivia Lujo Moda 2026
4
Viacha sufre por las dos explosiones de magnitud y Defensa indaga las causas
5
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca

Más en Seguridad

07/09/2026
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
El instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico del Regimiento Bolívar, sargento primero Freddy Mauro Quisbert Vega, fue hallado sin vida tras...
Ver más
07/09/2026
Oruro, escenario de una historia desgarradora de violencia sexual
El silencio y la profunda depresión consumían los días de una adolescente de 14 años en un municipio del área rural del departamento de Oruro. Detrás de su...
Ver más
El comandante del Regimiento Bolívar y del Centro General de Mantenimiento, El teniente coronel Antonio Amaru, difundió la nómina de los 14 uniformados que hasta el momento no han sido localizados....
Ver más
05/09/2026
Buscan a 14 uniformados desaparecidos en la explosión en Viacha
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que en el área afectada fueron encontrados pólvora negra y “boosters”. La pólvora negra corresponde al material pirotécnico que ya había sido...
Ver más
05/09/2026
Investigación apunta a pirotecnia decomisada hace años y a “boosters como causas de las explosiones
También 7 desaparecidos. Las cifras son provisionales pues aún no termina la remoción de los escombros indica el primer informe de la Policía sobre las explosiones que se produjeron la tarde de este...
Ver más
04/09/2026
Confirman 2 muertos por explosiones en Viacha
Se estructura en 9 ejes estratégicos: desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, interdicción estratégica, inteligencia financiera, control de precursores, control responsable de...
Ver más
04/09/2026
Aprueban Política Antidroga 2026-2030
En Portada
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cadáver de un conscripto y suman ocho fallecidos tras explosiones en Viacha
Alex Ignacio Mamani, de 19 años, fue hallado sin vida este lunes, luego de las dos explosiones ocurridas en Viacha, el pasado 4 de septiembre. Su familia exige...
vista
07/09/2026 Economía
Alza de precios: Defensor exige al Estado acciones ante riesgo de vulneración del derecho a la alimentación
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó hoy sobre el riesgo inminente de regresión en el ejercicio del derecho humano a la alimentación en Bolivia y...
vista
07/09/2026 Economía
YPFB detecta 630 cuentas irregulares y da de baja 60; cívicos anuncian control de combustibles
El Comité Pro Santa Cruz se sumará al control de los despachos de combustibles en el departamento, tras visitar este lunes la nueva sala de monitoreo de YPFB,...
vista
07/09/2026 País
"Los cadáveres están irreconocibles": El calvario de los padres que buscan a sus hijos en Viacha
Los padres de los jóvenes desaparecidos tras las explosiones en Viacha enfrentan un viacrucis ante la falta de información oficial y la condición de los...
vista
07/09/2026 País
Paz anuncia "retorno económico" para familias de fallecidos de las explosiones en Viacha
El presidente Rodrigo Paz anunció "retorno económico" y otras medidas de apoyo para las familias de las víctimas de las explosiones registradas en el...
vista
07/09/2026 Cine
"La Hija Cóndor" representará a Bolivia en los Premios Óscar y Goya 2027
La Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) comunica que La Hija Cóndor, de Álvaro Olmos, ha sido elegida para representar a Bolivia en la categoría de...
vista
Actualidad
El instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico del Regimiento Bolívar, sargento primero Freddy Mauro...
Ver más
07/09/2026 Seguridad
Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó hoy sobre el riesgo inminente de regresión en el ejercicio del derecho...
Ver más
07/09/2026 Economía
Alza de precios: Defensor exige al Estado acciones ante riesgo de vulneración del derecho a la alimentación
El Comité Pro Santa Cruz se sumará al control de los despachos de combustibles en el departamento, tras visitar este...
Ver más
07/09/2026 Economía
YPFB detecta 630 cuentas irregulares y da de baja 60; cívicos anuncian control de combustibles
Los padres de los jóvenes desaparecidos tras las explosiones en Viacha enfrentan un viacrucis ante la falta de...
Ver más
07/09/2026 País
"Los cadáveres están irreconocibles": El calvario de los padres que buscan a sus hijos en Viacha
Deportes
Las obras de refacción en el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz, serán entregadas a finales de marzo del...
Ver más
07/09/2026 Fútbol
Remozan el Tahuichi para albergar la final de la Copa Sudamericana 2027
Luchó contra la adversidad, aunque estuvo a punto de rendirse debido a las graves lesiones que sufrió, sacó fuerzas de...
Ver más
06/09/2026 Fútbol
Luis Alí, uno de los goleadores del torneo, es un ejemplo de resiliencia
Bolívar y Always Ready comandan el torneo todos de contra todos de la División Profesional. Cada equipo suma 36 puntos...
Ver más
04/09/2026 Fútbol
Bolívar visitará a Independiente y Always Ready a Oriente Petrolero el domingo
El boliviano superó las dos primeras rondas del torneo portugués y con ello se metió entre los ocho mejores de la...
Ver más
03/09/2026 Tenis
Hugo Dellien accede a los cuartos de final del Challenger de Porto
Tendencias
El mercurio usado para la minería ilegal se ha extendido como una plaga a través de los ríos de la Amazonía. Al hacerlo...
Ver más
07/09/2026 Medio Ambiente
Oro tóxico: el mercurio de la minería amenaza a más de 160 comunidades de la cuenca del río Beni en Bolivia
En el departamento de Santa Cruz a 17 kilómetros al sudoeste de la capital cruceña se encuentra ubicado el municipio de...
Ver más
07/09/2026 Interesante
Devoción y cultura Santuario de la Purísima Concepción de Cotoca
Los invitamos a ver el capítulo 147 de Podcast Los Tiempos! En esta edición, nos acompaña Walter Gonzáles, periodista y...
Ver más
06/09/2026 Interesante
Walter Gonzáles, periodista, habla sobre Urkupiña, Quillacollo y sus retos como ciudad, en Podcast Los Tiempos
Saturnina y Avelino apenas comienzan a descubrir el mundo, pero su nacimiento ya marca un hito para la conservación de...
Ver más
04/09/2026 Medio Ambiente
Dos pichones de paraba azul nacen por primera vez en una caja nido en el Pantanal boliviano
Doble Click
La Asociación de Cineastas de Bolivia (ASOCINE) comunica que La Hija Cóndor, de Álvaro Olmos, ha sido elegida para...
Ver más
07/09/2026 Cine
"La Hija Cóndor" representará a Bolivia en los Premios Óscar y Goya 2027
Metanoia Brass Ensamble hace su debut oficial en el Cine Teatro Capitol, mientras la Fexco Arena se apresta a albergar...
Ver más
07/09/2026 Cultura
Cartelera: Debuta Metanoia Brass Ensamble y la serenata atrae la atención
Durante casi tres años, Coyote vs. Acme parecía destinada a convertirse en una de las películas que Hollywood nunca...
Ver más
06/09/2026 Cine
Coyote vs. Acme: Ésta es la historia de la película que por fin llegó a los cines
Tatiana Marset informó este viernes que decidió no asumir como reina de la comparsa Las Tremendas de Santa Cruz....
Ver más
04/09/2026 Farándula
"Fue una decisión personal": Tatiana Marset renuncia a ser reina de 'Las Tremendas'