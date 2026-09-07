Hallan el cuerpo de un sargento entre los escombros de Viacha

El instructor del Centro de Mantenimiento de Material Bélico del Regimiento Bolívar, sargento primero Freddy Mauro Quisbert Vega, fue hallado sin vida tras permanecer sepultado por los escombros de las explosiones. Con este nuevo caso, se eleva a siete los fallecidos en Viacha.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue para el reconocimiento de sus familiares, señala un reporte del Ministerio de Defensa. La nueva víctima fue encontrada de las 14 personas que permanecían no localizadas tras las explosiones del viernes 4 de septiembre.

De acuerdo con un reporte interno de actualización de personal, Quisbert Vega se encontraba entre los afectados por la explosión registrada en los depósitos del cuartel Bolívar y habría quedado sepultado bajo los escombros.

El cuerpo fue reconocido inicialmente por el apellido ‘Quisbert’ inscrito en su uniforme. Posteriormente, efectivos de la Policía realizaron el levantamiento y trasladaron el cuerpo a la morgue para el proceso de reconocimiento por parte de sus familiares.

El reporte señala que se tomó contacto con la familia del instructor y que posteriormente se coordinó con su padre el recojo del cuerpo y la definición del lugar de velatorio.

El hallazgo se produjo mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación en el área afectada por las dos explosiones. Los trabajos se desarrollan bajo medidas de seguridad debido a la presencia de material bélico, estructuras comprometidas y otros elementos que todavía deben ser retirados y revisados por especialistas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, había informado que en el área afectada fueron encontrados boosters que no habían sido detonados, además de una estructura comprometida que contiene material bélico y una gran cantidad de granadas. Por ello, explicó que los equipos avanzan con extrema precaución en la remoción de los escombros y la búsqueda de los desaparecidos.