IDIF hará pruebas de ADN a familiares para identificar a los fallecidos en la explosión de Viacha

La directora Nacional del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ana Katherine Ramírez, informó que hasta el momento se contabilizan siete personas fallecidas como consecuencia de la explosión registrada en el Centro General de Mantenimiento del RAM-2 "Bolívar", del municipio de Viacha, quienes ya fueron autopsiadas. De ese total, seis cuerpos fueron identificados y entregados a sus familias, mientras que una persona permanece como NN. Para completar el proceso de identificación, el IDIF de La Paz realizará pruebas de ADN a los familiares de las víctimas y desaparecidos con los restos humanos encontrados en la zona.

"Cada evidencia debe contar con el debido etiquetado, acta de colección y cadena de custodia antes de pasar al área de genética forense, donde se realizará el estudio de ADN y la comparación de perfiles genéticos con las muestras que aporten los familiares que acudan a la institución, con el fin de identificar y entregar los restos a las familias", explicó Ramírez.

La autoridad agregó que, de acuerdo con el procedimiento establecido, todos los restos humanos recolectados en la escena por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen deben ser remitidos mediante cadena de custodia hacia las instalaciones del IDIF La Paz, ingresando por la Unidad de Recepción y Cadena de Custodia (RCE) para el actuado pericial correspondiente.

Según el reporte, los siete fallecidos que llegaron a la morgue fueron identificados como Gabriel Choque Alanoca, Wilson Copa Mamani, Jhon Tancara Mita, Wilder Aruquipa Aruquipa, Brayan Pacheco Monroy, Freddy Quisbert Vega, además de un varón NN. También se tienen restos humanos a los que se les practicarán las pruebas de ADN correspondientes.

En ese marco, los equipos de criminalística y química ingresaron en horas de la mañana de este lunes al lugar de los hechos para continuar con el procesamiento del área. Aunque ya se realizó una primera intervención en las instalaciones, aún falta remover los escombros hasta llegar al ambiente donde presuntamente se originaron las dos explosiones, zona en la que podrían encontrarse los cuerpos de las personas que hasta ahora figuran como desaparecidas.