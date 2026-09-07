Recuperan el noveno cuerpo tras la explosión en el Regimiento Bolívar de Viacha

El Ministerio de Defensa reportó que un noveno cuerpo fue encontrado este lunes entre los escombros del Regimiento Bolívar de Viacha, donde el viernes se produjo una serie de explosiones que dejó muertos, heridos y desaparecidos.

El parte emitido por la División Mecanizada I señala que el cuerpo fue encontrado aproximadamente a las 15.20 y que, hasta el momento, no fue reconocido. El cadáver será trasladado a la morgue para la realización de los estudios y procedimientos establecidos por ley.

Las tareas de búsqueda y recuperación continúan bajo medidas de seguridad y procedimientos operativos normales.

Una actividad deportiva evitó que la tragedia fuera mayor

El comandante general del Ejército, general de división Héctor Alejandro Alarcón, explicó que el Regimiento de Artillería Bolívar cuenta con un efectivo aproximado de 240 personas; sin embargo, el viernes la cantidad de militares que se encontraba dentro de las instalaciones era considerablemente menor.

Informó que ese día instructores y soldados participaban en una actividad recreativa y deportiva, que consistía en una marcha en bicicleta hacia el cerro de Letanías.

“Todo el personal de instructores y soldados del Regimiento Bolívar se encontraba en una actividad de recreación y deportiva, haciendo una marcha de bicicletas hacia el cerro de Letanías”, explicó.

A ello se sumó que otros efectivos se encontraban realizando diferentes actividades, estudiando o con permiso. Según Alarcón, esta circunstancia fue determinante para evitar que el número de víctimas fuera aún mayor.

“Como decía, gracias a Dios, esta actividad recreacional ha permitido que la cantidad de víctimas se reduzca significativamente”, afirmó.