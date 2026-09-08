Fernando Cerimedo ya está recluido en Chonchocoro tras operativo de traslado desde Palmasola

A las 07.15 de este martes, el ciudadano argentino Fernando Cerimedo llegó al penal de Chonchocoro, ubicado en el municipio de Viacha, para cumplir la orden judicial de detención privada en la cárcel de máxima seguridad del país, mientras se desarrolla la investigación de enriquecimiento ilícito.

Redes televisivas mostraron que Cerimedo fue llevado hasta Chonchocoro en un operativo de cápsula policial en el que intervenieron al menos seis camionetas de la institución verde olivo.

Durante su viaje de Santa Cruz a El Alto fue custodiado por dos policías, mientras estaba esposado con las manos por delante. Luego se le vio, cuando se dirigía a una camioneta que le esperaba en el aeropuerto de El Alto, con tres bolsas en la mano, en las que estaría llevado sus enseres personales.