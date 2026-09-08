ONU alerta sobre presencia de mafias y crimen organizado transnacional en Bolivia

El director de la División de Operaciones de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bo Mathiasen, advirtió este martes sobre la presencia de mafias y conexiones con organizaciones de crimen organizado transnacional que operan en Bolivia.

“Hay mafias y hay conexiones con crimen organizado transnacional, operan en Bolivia también”, afirmó Mathiasen durante su visita al país.

El funcionario señaló que Bolivia no solo es utilizada como corredor de tránsito de cocaína, sino que también existen evidencias de producción de drogas en territorio nacional. Advirtió que el crecimiento del crimen organizado y las redes de narcotráfico genera un escenario complejo para el país y la región.

Mathiasen explicó que estas organizaciones ampliaron sus actividades hacia otros delitos, entre ellos la trata de personas, la minería ilegal de oro y el lavado de activos. También alertó sobre la penetración de estas estructuras en instituciones estatales mediante hechos de corrupción y sus efectos sobre la estabilidad de la sociedad.

La advertencia se conoció durante la presentación del 23º Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca en Bolivia 2025. El documento establece que el país registró 36.400 hectáreas de cultivos de coca en 2025, un incremento del 7% respecto a las 34.000 hectáreas contabilizadas en 2024. De esa superficie, 14.400 hectáreas están por encima de las 22.000 permitidas por la normativa nacional.

El mayor crecimiento se registró en el Trópico de Cochabamba, donde la superficie cultivada pasó de 14.275 hectáreas en 2024 a 17.471 hectáreas en 2025, según los datos de la UNODC.

Ante este escenario, Mathiasen sostuvo que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado requiere coordinación entre los países e instituciones de Sudamérica, debido al carácter transnacional de estas redes