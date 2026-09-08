Trasladan a Cerimedo al penal de Chonchocoro por el caso enriquecimiento ilícito

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 08/09/2026 a las 6h52
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El exasesor presidencial y principal sospechoso del atentado a Nadia Beller, Fernando Cerimedo, fue traslado esta madrugada al promediar las 5:30 hasta el hangar Presidencial en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz para ser trasladado a La Paz, en un vehículo delta y escoltado por policías, una ambulancia y varias patrullas.

Cerimedo llegó enmanillado, a su arribo a La Paz será recluido en el penal de Chonchocoro por una orden del Juzgado Sexto de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia de la Mujer.

El traslado de Cerimedo responde a una segunda orden de detención preventiva emitida en La Paz donde se dispuso que sea enviado al penal de Chonchocoro por el delito de enriquecimiento ilícito por un periodo de 180 días.

El extranjero se encontraba en el penal de Palmasola cumpliendo otra detención preventiva por el delito de tentativa de feminicidio por el ataque armado a su expareja Nadia Beller.

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