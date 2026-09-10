Atracan una joyería en un centro comercial de la avenida Pando, en Cochabamba

Antisociales atracaron la noche del miércoles una joyería ubicada en un centro comercial de la avenida Pando y lograron llevarse dinero en efectivo y joyas de los mostradores, según los primeros reportes.

Los atracadores huyeron en un motorizado tipo automóvil de color plomo con placa No. 2685 UNF.

Los asaltantes golpearon al guardia de seguridad del centro comercial y se marcharon para luego abandonar el motorizado a pocas cuadras. Además, dejaron en el lugar unos mamelucos blancos que usaron para atracar.

Después del hecho, la Policía inició un plan de búsqueda para dar con los asaltantes y realizó controles en los principales puentes de la ciudad.