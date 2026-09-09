Investigan el secuestro de una mujer en Entre Ríos tras violento ingreso de sujetos armados a una vivienda

Seguridad
ABI
Publicado el 09/09/2026 a las 16h40
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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) investiga el secuestro de una mujer por un grupo de delincuentes encapuchados, quienes ingresaron a una casa en el municipio de Entre Ríos, en el trópico de Cochabamba, y se la llevaron.


De acuerdo con imágenes difundidas en las redes sociales y medios locales, los antisociales irrumpieron armados en un domicilio, bajaron de un vehículo tipo Noah, ingresaron a una vivienda, dispararon y se llevaron a Nely R.L.


Según los primeros reportes e imágenes captadas por cámaras de seguridad, los sujetos llevaban ropa con la inscripción “Policía”, por lo que se presume que habrían utilizado indumentaria policial falsificada.


Tras lo ocurrido, se investiga el caso para conocer el móvil del hecho, dar con el vehículo, que se fue con rumbo desconocido, y encontrar a la mujer secuestrada.
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