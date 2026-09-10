Fiscalía argentina quiere a Beller de testigo en un caso contra Cerimedo

La Fiscalía argentina solicitó la colaboración a su par de Bolivia para que Nadia Beller declare, en calidad de testigo, dentro de una investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Beller es una presunta víctima de intento de feminicidio el pasado agosto y Cerimedo es el principal sospechoso.

El objetivo es conocer qué información tiene Beller sobre el caso y establecer si cuenta con datos relacionados con la participación de otras personas investigadas.

La solicitud también busca determinar si Cerimedo, también expareja de Beller, tuvo algún vínculo con los hechos que son investigados en Argentina, de acuerdo con el medio argentino TN.

Según informó Infobae, la decisión se tomó ante las múltiples declaraciones de Beller, especialmente donde señala que tiene evidencia sobre presuntos pagos de sobornos en Andis. La abogada dijo que sabría quién filtró los audios atribuidos al extitular de la agencia, Diego Spagnulo, y afirmó tener conversaciones grabadas sobre hechos corruptos.

Cerimedo está con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, por un proceso por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Además, cumple una medida similar dentro de una investigación por un presunto intento de feminicidio en Santa Cruz.

El consultor político estuvo vinculado a Javier Milei durante la campaña electoral en Argentina y también con otros presidentes de América Latina como Kast (Chile), Keiko Fujimori (Perú), Jair Bolsonaro (Brasil) y otros.

Distancia

Beller dijo al medio La Nación que, durante el tiempo que tuvo una relación sentimental con Cerimedo, el mismo le habría hablado de negocios que se hacían dentro del Gobierno argentino. “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”, afirmó.

Manifestó que su alejamiento de Milei se debió a que “tenía un entorno demasiado podrido” y que todo se terminó cuando Cerimedo y su esposa filtraron los audios.

“Solo sé, por boca de él (Cerimedo), que estaba involucrada la hermana de Javier Milei. Supuestamente, con la filtración se rompe la relación. Fernando me dijo: ‘Yo le dije a esta pelotuda [por su esposa] que no se metiera en política porque iba a terminar mal y que íbamos a terminar con la relación rota’. Fernando prefería mantenerse por fuera y no ser parte. Él quería estar, pero me dijo que el entorno estaba demasiado podrido”, relató Beller al medio.