Revelan imágenes de la huida de los asaltantes de la joyería y el abandono del coche

Nuevas imágenes captadas minutos después del atraco armado a una joyería en un centro comercial de la avenida Pando de Cochabamba muestran rasgos y los movimientos de uno de los delincuentes mientras aún sustraía parte del botín.

En los videos, grabados por una persona que se encontraba al interior del local, se observa a un sujeto manipulando las vitrinas y guardando joyas, aparentemente, en un bolso para luego salir corriendo ante los gritos de desesperación de los testigos.

En otra toma de las cámaras de seguridad se ve cómo los antisociales fugaron del lugar y cuadras más adelante abandonaron el vehículo y la ropa que usaron para cometer el atraco.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles en la zona norte de Cochabamba y, según las primeras investigaciones de la Policía, al menos cuatro sujetos vestidos de blanco y fuertemente armados irrumpieron en la joyería.

Se conoce que golpearon al guardia de seguridad en la cabeza con la cacha de una pistola y encañonaron a las propietarias y a la encargada del negocio, que quedaron en shock.

”Romperon el vidrio porque esa joyería la cierran temprano. Lamentablemente pasó y el guardia está herido”, relató un testigo.

Para escapar realizaron disparos al aire y abordaron un vehículo de color plomo y, según las cámaras de seguridad que estaban en las afueras del centro comercial, se observa como los atracadores salen corriendo con bolsas que contenían las joyas robadas.

Durante la fuga, dos repartidores en motocicleta habrían seguido a los delincuentes. Al llegar a la intersección de la avenida Uyuni con calle Chávez, los sujetos abandonaron el motorizado plomo.