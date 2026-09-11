Aprehenden a cuatro soldados en El Alto por robo de material explosivo de contrabando

Al menos cuatro soldados del Regimiento de Caballería Mecanizada 4 “Ingavi” de El Alto fueron aprehendidos ante la denuncia de que estarían implicados en el robo de material explosivo incautado por contrabando.

Mediante una acción directa, el Ministerio Público activó una investigación para establecer la participación de cada uno de los soldados que presuntamente hubieran participado en la sustracción de los explosivos.

“Ha sido al interior del recinto. Los explosivos se encontraban en un vehículo que estaba precintado y relacionado con un delito de contrabando”, explicó el fiscal Daniel Chávez.

Luego de conocer el caso, la Defensoría del Pueblo activó una verificación con la finalidad de resguardar los derechos de los jóvenes, verificar las condiciones en las que se encuentran y garantizar que cualquier actuación de las autoridades se desarrolle con respeto al debido proceso y a las garantías fundamentales.

La investigación también podrá establecer la implicación de un vehículo que estaría relacionado con el hecho.