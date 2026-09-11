La Fiscalía cita a empresario Robin Jofré como testigo en caso Cerimedo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 11/09/2026 a las 8h17
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El Ministerio Público citó  al empresario Robin Jofré para que declare como testigo en  proceso por enriquecimiento ilícito que sigue la Fiscalía contra Fernando Cerimedo, exasesor argentino  del presidente Rodrigo paz.

“La Comisión de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delito Aduaneros y Tributarios (...)  Ordena al investigador asignado al caso o cualquier autoridad no impedida por ley, Citar a Robin Luis Jofré Azzarini ”, dice la citación.

Jofré fue mencionado por Nadia Beller, expareja de Cerimedo, en sus denuncias contra el asesor político.

Cerimedo, quien está  recluido en el penal de Chonchocoro, afronta al menos tres procesos en su contra: intento de feminicidio contra Beller, violencia doméstica y el mencionado proceso por enriquecimiento ilícito.

El documento convoca a Jofre a presentarse el próximo 14 de septiembre en la Fiscalía de La Paz a las 14:30. El documento señala que, de no presentarse a declarar, se emitirá un mandamiento de aprehensión.

Cerimedo, quien se encuentra recluido en el penal de Chonchocoro, afronta al menos tres procesos en su contra: intento de feminicidio contra Beller, violencia doméstica y el mencionado proceso por enriquecimiento ilícito.

La fiscalía ampliará el proceso con otros  delitos  como usurpación de funciones, en La Paz; y uno relacionado con narcotráfico, en Beni.

Quién es Jofré

Jofré, reconocido inversor ligado a empresas de recojo de basura, fue citado a declarar en calidad de testigo en el marco del caso por enriquecimiento ilícito que se sigue a Cerimedo.

Involucrado

En una de sus primeras declaraciones tras el atendado que sufrió el pasado 17 de agosto, Nadia Beller involucró a Jofré en presuntos hechos de corrupción del entorno del presidente, que habrían sido orquestados por Cerimedo.

“Fui testigo, por mi relación con Cerimedo, de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz, la esposa de Rodrigo Paz, la familia de la esposa de Rodrigo Paz, con él como operador, y otras personas como (Robin) Jofré y compañía”, dijo.

Cerimedo el pasado martes fue trasladado desde Santa Cruz al penal de Chonchocoro para que cumpla detención domiciliaria de seis meses por el caso de ganancias ilícitas que ahora involucra, de manera preliminar a Robin Jofre.

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