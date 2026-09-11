Justicia sentencia a exministra Lizárraga por legitimación de ganancias ilícitas

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 11/09/2026 a las 15h33
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La justicia boliviana sentenció a Roxana Lizárraga Vera, exministra de Comunicación 2019-2020, por legitimación de ganancias ilícitas. El tribunal determinó que no pudo demostrar el origen de Bs 549.429,32 que circularon por sus cuentas, incluyendo transferencias directas con su hijastro. Lizárraga es esposa del abogado penalista José Ramiro Vega.

El detalle de los Bs 549.429,32

1. Bs 247.072,16 en 182 transferencias interbancarias

Entre el 4 de enero de 2019 y el 19 de febrero de 2020, en 4 cuentas del Banco Nacional y Banco Unión. Aquí están incluidos los movimientos con su hijastro.

2. Bs 198.265,00 con su hijastro 

Parte de las 182 transferencias anteriores: 

- El hijastro y Roxana Lizárraga: Bs 99.265,00 entre 07/01/2020 y 19/02/2020. Depósitos de Bs 30.000 y Bs 10.000.

- Roxana Lizárraga y Álvaro V.A.: Bs 99.000 el 31/05/2019. Declaró "Cobro de servicios legales ", lo que la fiscalía calificó como "afirmación incongruente".

3. Bs 122.357,16 de Mathias Csapek

Según el Informe FELCC 04/07/2022, la "COMPAÑÍA IMPORTADORA DE AUTOMOTORES MATHIAS CSAPEK S.A." depositó ese monto entre enero y noviembre de 2019. "No se establece el motivo u origen".

4. Bs 180.000,00 por cheque de VIVA

El 31 de mayo de 2019 cobró un cheque de la empresa telefónica VIVA. "No se estableció el motivo".

La acusación

1.  Legitimación de Ganancias Ilícitas Art. 185 bis C.P: 5 a 10 años

2.  Enriquecimiento Ilícito Art. 28 Ley 004: 3 a 8 años

Lizárraga declaró ingresos de Bs 12.000 como "consultora de comunicaciones".

¿Qué dice el fallo?

"Que el Tribunal llega a la firme convicción de que la señora Roxana Lizárraga Vera no ha demostrado el origen lícito de varios depósitos... que se ha realizado su hijastro Álvaro Daniel Vega Arce y que... también ha realizado innumerables depósitos en periodos de tiempo muy cortos a su hijastro"

Antecedente

El caso involucra a José Ramiro Vega Velasco, esposo de la sentenciada. En 2014 fue denunciado públicamente por parlamentarios de UD por presunto intento de extorsión usando información de litigios.

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