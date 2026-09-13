Dos hombres fueron asesinados a tiros durante la madrugada en San Ignacio de Velasco

Seguridad
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Publicado el 13/09/2026 a las 13h53
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La madrugada de este domingo dos hombres fueron asesinados por impactos de arma de fuego en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz. Los casos fueron reportados como hechos distintos y los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Municipal, donde se evidenciaron las heridas provocadas por disparos.

Uno de los fallecidos, identificado como Rodrigo Oliveira Zeballos era hermano del presidente de la Asociación de Ganaderos de San Ignacio de Velasco. La víctima fue atacada al interior de su vivienda mientras estaba durmiendo.

Según los primeros datos de la investigación, dos hombres armados habrían ingresado al domicilio y disparado contra Oliveira. La víctima, de ascendencia brasileña y nacida en Bolivia, se dedicaba presuntamente a la administración de algunas estancias ganaderas de su hermano.

El segundo asesinato ocurrió en el barrio Guapasal. La víctima fue identificada como Gabriel Posiabo Fernández, de 22 años.

De acuerdo con la denuncia inicial, un grupo de hombres encapuchados y armados llegaron a la vivienda de la familia preguntando por una persona con el alias de “Camacho”.

Los agresores redujeron y maniataron a los padres del joven y posteriormente realizaron una videollamada para verificar la identidad de Gabriel. Una vez que confirmaron que se trataba de la persona que buscaban, le dispararon en varias oportunidades.

La Policía Boliviana inició las investigaciones para esclarecer ambos asesinatos, identificar a los responsables y determinar los móviles de los ataques. Hasta el momento no existe una confirmación oficial de que los dos crímenes estén relacionados ni de que hayan sido ejecutados por sicarios, aunque esa posibilidad forma parte de las hipótesis que deberán ser verificadas.

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