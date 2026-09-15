Alcalde Gómez: “San Ignacio exige a gritos seguridad y la presencia del Estado”

“Estamos pidiendo presencia del Estado, necesitamos que nos devuelvan la certidumbre”, manifestó Felman Gómez Paesano, alcalde de San Ignacio de Velasco, según un reporte de Unitel.

Existe temor e incertidumbre en el municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, donde entre el domingo y el lunes fueron asesinadas cuatro personas. Las autoridades locales piden que exista presencia del Estado.

“La población exige a gritos seguridad, certidumbre. Nos hemos caracterizado por ser un municipio que crece con oportunidades, por eso no puede quedarse opacado con estos acontecimientos”, manifestó el alcalde Felman Gómez Paesano.

Las palabras de López se producen tras dos asesinatos que se produjeron el domingo por la madrugada y otros dos el lunes por la noche. En este último caso los delincuentes quedaron grabados en una transmisión realizada por TikTok.

“La inseguridad es muy grande, y necesitamos presencia del Gobierno”, manifestó la autoridad municipal.

El alcalde expresó su solidaridad a las familias de las víctimas y reiteró el pedido para que exista presencia del Estado.

“Estamos pidiendo presencia del Estado, necesitamos que nos devuelvan la certidumbre. Queremos volver a ser un pueblo tranquilo y próspero, con crecimiento y desarrollo nos identifica”, concluyó el alcalde.