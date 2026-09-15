Juez envía a El Abra a joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba

Determinan detención preventiva para joven acusado por el feminicidio de su pareja en Sacaba. Luis A.R.F., de 18 años, fue enviado al penal de El Abra por la muerte de Kelly Nicol J., de 19 años, quien recibió un disparo en la cabeza la madrugada del 13 de septiembre.

La determinación fue asumida este martes durante una audiencia cautelar en Sacaba, donde la Fiscalía presentó los elementos recolectados durante la investigación para sustentar la imputación por el delito de feminicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda de la zona de Quintanilla Sud, donde la joven fue encontrada sin vida con una herida de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo con los antecedentes del caso, la pareja se encontraba en el lugar antes de que se registrara el hecho.

Durante el procesamiento de la escena, investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) colectaron un revólver calibre 32, un casquillo y una munición, elementos que forman parte de las pericias para esclarecer lo ocurrido.

Durante la audiencia cautelar, el acusado negó haber cometido el feminicidio y sostuvo que Kelly se habría quitado la vida.

La Fiscalía también expuso riesgos procesales para solicitar la detención preventiva, por lo que la autoridad judicial determinó que el acusado permanezca recluido en el penal de El Abra mientras continúan las investigaciones.

Al concluir la audiencia se registraron momentos de tensión en inmediaciones del juzgado, debido a que familiares de la víctima rebasaron el control policial y agredieron al joven cuando era trasladado bajo custodia.

El caso continúa en etapa investigativa y las pericias al arma de fuego, así como otros elementos recolectados en la escena, serán fundamentales para establecer las circunstancias de la muerte de Kelly Nicol.