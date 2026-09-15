Justiniano anuncia la militarización de San Ignacio ante la ola del crimen organizado

Seguridad
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Publicado el 15/09/2026 a las 8h07
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Ante la ola de ataques del crimen organizado en San Ignacio de Velasco, el gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció el envió militares a dicha región del departamento de Santa Cruz, con el fin de contener a los sicarios.

“Hemos hablado con el comandante general de las Fuerzas Armadas para que hoy día tengamos un refuerzo de los militares y fuerzas especiales que están entrenadas para luchar contra el terrorismo y para misiones especiales. Estarán desde hoy”, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, a la red Unitel.

Explicó que las unidades especiales se quedarán “el tiempo que sea necesario”, pues nos e tiene una fecha límite para la medida.

En poco más de 24 horas fueron asesinados de forma violenta cuatro personas. En todos los casos los agresores ingresaron a las viviendas de las víctimas y emitieron varios disparos.

 

 

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