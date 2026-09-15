Justiniano anuncia la militarización de San Ignacio ante la ola del crimen organizado
Ante la ola de ataques del crimen organizado en San Ignacio de Velasco, el gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció el envió militares a dicha región del departamento de Santa Cruz, con el fin de contener a los sicarios.
“Hemos hablado con el comandante general de las Fuerzas Armadas para que hoy día tengamos un refuerzo de los militares y fuerzas especiales que están entrenadas para luchar contra el terrorismo y para misiones especiales. Estarán desde hoy”, informó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, a la red Unitel.
Explicó que las unidades especiales se quedarán “el tiempo que sea necesario”, pues nos e tiene una fecha límite para la medida.
En poco más de 24 horas fueron asesinados de forma violenta cuatro personas. En todos los casos los agresores ingresaron a las viviendas de las víctimas y emitieron varios disparos.