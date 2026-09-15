Militarizan San Ignacio de Velasco tras ola de asesinatos

Seguridad
Los Tiempos y agencias
Publicado el 15/09/2026 a las 16h38
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El municipio de San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, ya cuenta con presencia militar y de fuerzas especiales F10, luego de una ola de violencia que dejó cuatro personas asesinadas a tiros en menos de 48 horas.

El despliegue tiene como base de operaciones San Ignacio de Velasco y contempla puestos de avanzada en Asunción, Las Petas y San Matías, cubriendo distintos puntos de la franja fronteriza con Brasil.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Edson Fernández, explicó que el objetivo es establecer un control territorial y reforzar las operaciones de seguridad. Señaló que este fortalecimiento no se limitará a las zonas fronterizas, sino que también alcanzará a la capital cruceña y las provincias.

“Vamos a tener el control territorial teniendo como base de operaciones San Ignacio de Velasco”, señaló Fernández, al explicar que los efectivos también fueron desplazados a puntos estratégicos de la frontera.

La movilización se realiza por instrucciones de los ministerios de Gobierno y Defensa, en coordinación con el Comando General de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Los efectivos permanecerán en la zona durante el tiempo que sea necesario, de acuerdo con la evolución de la situación.

La decisión fue asumida después de que cuatro personas fueran asesinadas en San Ignacio entre el domingo y el lunes. Dos de las víctimas fueron atacadas la madrugada del domingo, mientras que otras dos fueron asesinadas la noche del lunes dentro de un domicilio.

El último hecho causó conmoción porque las víctimas, dos jóvenes de 17 y 24 años, realizaban una transmisión en vivo por redes sociales cuando fueron sorprendidos por hombres armados. El momento previo al ataque quedó registrado en la transmisión y posteriormente las imágenes circularon en redes sociales.

 El hecho generó preocupación entre los habitantes de esta población ubicada a unos 461 kilómetros al noreste de Santa Cruz de la Sierra y próxima a la frontera con Brasil.

La violencia registrada en los últimos días también está siendo relacionada por autoridades nacionales con una disputa entre organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que operan en la zona fronteriza. En algunos sectores aparecieron incluso grafitis atribuidos al grupo brasileño Comando Vermelho, aunque las investigaciones deberán establecer la relación de estas organizaciones con los asesinatos.

 

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