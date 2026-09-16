Tras cuatro asesinatos en dos días, envían fuerzas militares a San Ignacio

El Gobierno determinó reforzar, desde ayer, la presencia militar en el municipio de San Ignacio de Velasco, fronterizo con Brasil, luego de los cuatro asesinatos ocurridos entre el domingo y lunes de esta semana en ese municipio cruceño.

Un a quinta víctima fue abatida ayer, pero en la ciudad de Santa Cruz.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que se coordinó con el Comandante General de las Fuerzas Armadas para que se movilicen militares y fuerzas especiales hacia San Ignacio de Velasco.

El Gobierno, además de las Fuerzas Armadas, anunció que recurrirá a organismos y agencias de seguridad internacionales, dentro del marco constitucional y soberano, para enfrentar el incremento de la violencia y el narcotráfico, según el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

Algunos parlamentarios plantearan ayer activar el denominado “Escudo de las Américas” y solicitar ayuda directa a Estados Unidos ante el incremento de los casos de sicariato registrados en el país.

Un hombre de 32 años fue asesinado ayer con al menos tres balazos en un barrio de la zona sur de Santa Cruz.

Se suman a este crimen los asesinatos de dos personas con armas de fuego con 15 minutos de diferencia en San Ignacio de Velasco, el domingo.

Los fallecidos son Gabriel P.F., de 22 años, y Rodrigo O.Z., hermano de un reconocido ganadero de la zona.

En tanto, la noche del lunes, dos personas fueron asesinadas en su vivienda por dos sujetos que ingresaron por la fuerza y abrieron fuego contra la gente que estaba en el lugar. Las víctimas fueron identificadas por sus familiares como Julio e Israel.

Gálvez reconoció que Bolivia está “pagando los platos rotos” de una política de seguridad y de lucha contra el narcotráfico “errada de más de dos décadas”.

“Se socapó (encubrió) este crimen organizado en el país y nos mintieron diciendo que no había carteles. La verdad es que protegían el narcotráfico, que aquí, en Bolivia, vivían cómodamente los capos del narcotráfico”, sostuvo la autoridad a Unitel.

Según el especialista en temas de seguridad, Jorge Santistevan, detrás de los asesinatos registrados en los municipios de San Ignacio, San Matías y Puerto Quijarro, está una feroz disputa entre la organización creada por el narcotraficante Sebastián Marset, que ahora es dirigida por el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho, por los bienes, inversiones y negocios, además del territorio, con el Primer Comando de Uruguay, vinculado al ciudadano uruguayo, preso en los Estados Unidos, según un reporte de Visión 360.