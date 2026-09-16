EEUU mantiene descertificación de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico

Seguridad
Los Tiempos y agencias
Publicado el 16/09/2026 a las 17h42
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Washington destaca la cooperación con el Gobierno de Rodrigo Paz y la extradición de Sebastián Marset, pero observa el incremento de los cultivos de coca y problemas de corrupción.

Estados Unidos mantuvo a Bolivia entre los países que, según su evaluación anual, incumplieron de manera demostrable durante los últimos 12 meses sus compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico. La determinación fue presentada el 15 de septiembre y corresponde al año fiscal 2027. 



Bolivia forma parte de una lista de 23 países considerados por Washington como principales países de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas. En ese grupo también están Colombia, Perú, Ecuador, México, Venezuela, Afganistán, Birmania y otros países de América, Asia y el Caribe. 



Sin embargo, el documento estadounidense diferencia esta clasificación de la evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos antidrogas. La inclusión en la lista de países productores o de tránsito responde también a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el tránsito o la producción de drogas. 



En el caso de Bolivia, Washington señaló que la cooperación con el Gobierno de Rodrigo Paz se amplió durante el último año. Entre los hechos destacados está la captura y posterior extradición a Estados Unidos del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, realizada en marzo de 2026. 



Cultivos de coca

Uno de los aspectos observados por Estados Unidos es el incremento de la superficie cultivada con coca en Bolivia.

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Bolivia registró 36.400 hectáreas de coca en 2025, frente a las 34.000 hectáreas contabilizadas en 2024. Esto representa un incremento del 7%. 



El Gobierno estadounidense sostiene que la administración de Paz todavía no tuvo tiempo suficiente para reducir esos cultivos, cuyo crecimiento se produjo durante el periodo anterior. Al mismo tiempo, señaló que la corrupción continúa siendo un factor que, a su criterio, facilita el tráfico de drogas y dificulta las investigaciones. 



Washington dejó abierta la posibilidad de revisar la situación de Bolivia en la próxima evaluación si el país demuestra avances en la reducción de la producción de drogas ilícitas y registra progresos en la lucha contra la corrupción.

Pese a mantener la determinación negativa, Estados Unidos decidió mantener la asistencia a Bolivia, al considerar que esta cooperación es de interés nacional para ese país. Una disposición similar fue adoptada para Colombia. 



Colombia también fue incluida entre los países que, de acuerdo con la evaluación estadounidense, incumplieron de manera demostrable sus compromisos antidrogas durante el periodo analizado. Estados Unidos cuestionó los niveles de cultivos de coca registrados durante los últimos años. 



En contraste, Venezuela salió este año de la lista de países que Washington considera que incumplieron de manera demostrable sus compromisos antidrogas, aunque continúa incluida entre los países considerados de tránsito o producción de drogas. 



Así, para esta gestión, Bolivia, Colombia, Afganistán y Birmania son los cuatro países señalados por Estados Unidos por incumplimiento demostrable de sus compromisos internacionales contra el narcotráfico. 

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