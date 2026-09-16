Luis Arce sale de San Pedro y es trasladado bajo resguardo policial a un hospital de La Paz

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 16/09/2026 a las 17h26
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El expresidente Luis Arce salió la tarde de este miércoles del penal de San Pedro, en La Paz, y fue trasladado al Hospital Arco Iris para recibir atención médica especializada, en cumplimiento de una orden judicial. 

La determinación fue emitida por el juez 15º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz, Carlos Alberto Moreira, quien concedió una acción de libertad presentada a favor del exmandatario y ordenó su internación en un centro especializado. 

La resolución establece que Arce deberá permanecer internado hasta que los médicos especialistas determinen su alta. El traslado y la internación se realizan bajo resguardo policial, debido a que el expresidente continúa con detención preventiva. Una vez que reciba el alta médica, la orden dispone su retorno al penal de San Pedro. 

La acción de libertad fue presentada por uno de los hijos de Arce. La resolución también dispone que se convoque a una audiencia para revisar la situación jurídica del expresidente y considerar otras medidas, tomando en cuenta su estado de salud. 

Gobierno cuestiona la decisión

El viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García, cuestionó que la acción de libertad haya sido resuelta por un juez de Santa Cruz, debido a que Arce se encuentra detenido preventivamente en La Paz y su proceso está bajo control de un juez de esa ciudad.

García señaló que corresponde establecer qué autoridad judicial tiene competencia para revisar la situación del exmandatario y cuestionó que un juez cruceño haya asumido conocimiento de la acción presentada a favor de Arce. 

Arce permanece con detención preventiva en el penal de San Pedro desde diciembre de 2025, dentro de una investigación relacionada con el caso Fondo Indígena.

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