Nuevo acribillado en el trópico con un mensaje contra policías y secuestrador

El trópico de Cochabamba fue escenario nuevamente de un hecho de sicariato. La víctima es un joven de 25 años que recibió al menos 19 impactos de bala y fue abandonado en el cementerio de Río Blanco, en Bulo Bulo, con un mensaje amenazante contra un secuestrador y policías.

La víctima, Jheison Terrazas Rivero, de 25 años, fue encontrado en el cementerio y su vehículo fue abandonado en una calle de la comunidad con varios impactos de bala.

A lado del joven ejecutado se encontró una nota manuscrita en una cartulina celeste en la que se pide que se entregue a Ariel Villarroel, una persona a la que vinculan con secuestros en el trópico y que pertenecería a la banda del “Nabor”, que hace más de tres años fue señada de generar terror en el trópico de Cochabamba. Hasta la fecha varios de sus integrantes han sido ejecutados, uno de ellos en la cárcel de Palmasola. También, se relacionó con el asesinato del juez Wilber Cruz, el pasado 25 de noviembre de 2025 por presuntamente intentar favorecer a un miembro de la banda.