Beller declara en Cámara Gesell por investigación contra Cerimedo

Nadia Beller fue trasladada este jueves bajo resguardo policial para declarar en Cámara Gesell dentro de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al asesor político Fernando Cerimedo.

Beller fue convocada como testigo luego de que, tras el ataque armado que sufrió en agosto en Santa Cruz, anunciara que entregaría a la Fiscalía información y documentación relacionada con Cerimedo. Posteriormente, solicitó ingresar al sistema de protección de testigos debido a la información que asegura conocer y a los riesgos para su seguridad. El Ministerio Público aceptó su incorporación, según informó anteriormente su abogado.

La declaración se realizará mediante Cámara Gesell, un mecanismo que permite recibir el testimonio en un ambiente acondicionado y con observación desde otro espacio, especialmente cuando se busca preservar las condiciones de seguridad y protección de una persona que participa en una investigación.

Cerimedo permanece con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha. Además de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, enfrenta un proceso relacionado con el ataque armado contra Beller, quien lo señaló públicamente como presunto responsable de ese hecho. Cerimedo niega las acusaciones.

La declaración de Beller se produce un día antes de una audiencia prevista para el viernes 18 de septiembre, en la que se analizará el acceso a la información contenida en el teléfono celular y la computadora de Cerimedo, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso.