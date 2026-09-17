Dictan seis meses en El Abra para tres implicados en el robo a joyería Imperio

Los tres aprehendidos por el robo a la joyería Imperio fueron enviados con detención preventiva por seis meses al penal de El Abra. Se trata de los chilenos Joaquín Ignacio E. S., de 25 años, y Jorge William G. A., de 26, además del peruano Manuel H. S., de 32 años.

Los tres fueron aprehendidos tras los operativos policiales realizados por el atraco ocurrido en una tienda comercial de Cochabamba. Los acusados negaron su participación y se declararon inocentes.

La Policía continúa con la investigación y la búsqueda de otros dos presuntos integrantes de la banda, además de las pericias a los vehículos y objetos recuperados durante los operativos.