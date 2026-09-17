La Policía busca el botín y a dos personas tras aprehender a tres por robo a joyería

Un ciudadano peruano y dos chilenos fueron aprehendidos la noche del martes como sospechosos del atraco a la joyería Imperio el pasado 9 de septiembre. Los dos últimos tienen antecedentes en su país por robo, tenencia de armas, tráfico de drogas y orden de detención por homicidio, informó ayer el comandante general de la Policía , Adrían Álvarez.

El jefe policial dijo que entre los objeto decomisados a los sospechosos están cadenas, dijes y anillos, que presume es parte del material que fue robado de la joyería.

Sin embargo, falta recuperar el resto de las joyas además de la aprehensión de otros dos implicados en el acto criminal (según la Policía son 5 atracadores) cuyo paradero e identificación están en investigación.

La noche del miércoles 9 de septiembre cinco sujetos armados asaltaron la joyería Imperio ubicada en la primera planta del centro comercial Hupermall, sobre la avenida Pando. Los delincuentes hicieron disparos de amedrentamiento e hirieron de un golpe a un guardia de seguridad.

En conferencia de prensa, Álvarez detalló el procedimiento para dar con los implicados en el robo. Dijo que se obtuvo información en primera instancia de dos sospechosos en base a entrevistas a personas que los reconocieron.

“Luego se identificó un vehículo tipo vagoneta marca Peugeot que conducían los sospechosos y se procedió a la búsqueda e intervención del motorizado”, detalló el jefe policial.

El vehículo fue ubicado en un domicilio de la zona norte de la ciudad , el mismo que fue intervenido por la fuerza policial. Una vez dentro la casa se logró reducir a los dos sospechosos y, además, se aprehendió a un tercero que portaba un arma de fuego con 14 cartuchos cargados y listos para ser utilizados.

Decomisos

Además de la aprehensión de los tres sospechosos, la Policía logró secuestrar ropa (similar a la que usaron los atracadores de la joyería), trajes de bioseguridad, armas de fuego, teléfonos celulares de diversas marcas y Bs 78.000.

El comandante de la Policía informó que se está realizando un trabajo minucioso para dar con los otros dos miembros de la banda que falta aprehender.

“Estamos en una fase inicial de la investigación, estanos trabajando para dar con el resto de la banda y todos los detalles serán informados una vez que se obtengan los resultados”, enfatizó Álvarez.