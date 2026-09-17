Vinculan asesinato en el trópico con banda que manejaba Nabor López

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 17/09/2026 a las 8h31
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“Entreguen con la Policía a Ariel Villarroel. Si no quieren terminar así, ya sabemos todo de ustedes. No vamos a parar hasta terminar. Sabemos que la Policía son sus colaboradores también”,es el texto de la nota que la Policía encontró el pasado martes junto al cuerpo de Jheison Terrazas Rivero, el hombre asesinado con 19 tiros en Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba.

El cuerpo de la víctima fue abandonado en el cementerio de Río Blanco, en Bulo Bulo. La Policía presume que la víctima fue asesinada en otro sector de esa región.

El aludido, Villarroel, en el mensaje que dejaron los asesinos es considerado el sucesor de Nabor López, líder de una banda de secuestradores en el Chapare, asesinado en la cárcel en enero de 2025.

“Nuevo Amanecer”, así se llama la banda delincuencial que lidera Villarroel, que ya fue vinculada a múltiples secuestros y asesinatos en esta región del país.

Trasladado

Terrazas Rivero fue hallado tendido en el piso y ensangrentado en la zona del cementerio, después de que la Policía encontrara en el barrio Manantial un vehículo con varios orificios de bala, pero sin nadie en el interior.

La Policía presume que la víctima fue asesinada en el barrio y posteriormente trasladada hasta el cementerio.

Ejecutados

Hace tres años la banda de Nabor López fue acusada de sembrar el  terror en el trópico de Cochabamba. Sin embargo, varios de sus integrantes han sido ejecutados.

El grupo delincuencial también está relacionado con el asesinato del juez Wilber Cruz, el pasado 25 de noviembre de 2025, presuntamente intentar favorecer a un miembro de la banda.

El contenido del mensaje es uno de los elementos que deberá ser analizado por los investigadores para establecer quiénes estarían detrás del ataque

El caso vuelve a poner bajo atención al Trópico de Cochabamba, mientras las autoridades buscan establecer si existe alguna relación con otros hechos violentos registrados recientemente en el país.

Militarización

Desde agosto hasta la fecha, se han reportado al menos 20 muertes violentas: 12 en Santa Cruz, cinco en Beni y tres en Cochabamba.

El martes, el Ministerio de Defensa militarizó San Ignacio de Velasco para reforzar la seguridad en el municipio, con el despliegue de 60 militares, efectivos policiales y tres drones.

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