Funcionario de YPFB en un motel con vehículo la estatal petrolera

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 18/09/2026 a las 17h41
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Una trabajadora denunció este viernes que un alto funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Iván José M. V., por uso indebido de bienes del Estado porque utiliza el vehículo oficial de la estatal petrolera para actividades particulares como ir a un motel, según las imágenes que circulan en redes sociales.

“Hay una denuncia contra Iván José M. V., se cree intocable. Dice que es el verdadero dueño de toda la refinería en Cochabamba. Él dice que mueve y decide todo”, reportó el periodista Mauricio Porras.

Según los antecedentes, el funcionario trabaja en YPFB-Cochabamba desde la época de Petrobras; pero, sobrevivió en su cargo con Evo y con los hijos de Luis Arce, agrega la misma fuente.

De acuerdo con la denuncia, una funcionaria se cansó de su extorsión y lo denunció. El funcionario se fue al motel en el vehículo de YPFB. Una funcionaria lo grabó. Se cansó de que la extorsione con botarla y decidió exponerlo públicamente.

Ante la publicación de la denuncia se espera que el gerente de Procesos de YPFB Refinación, Ronald Taborga, se pronuncie sobre el uso indebido de bienes del Estado.

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