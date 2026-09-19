Instruyen despliegue policial ante la reactivación de las medidas de presión

Las unidades policiales tienen la orden de movilizarse este sábado desde las primeras horas y desplegarse a puntos estratégicos ante el riesgo de que se reactiven las medidas de presión similares a los 50 días de bloqueo y se interrumpa la red vial fundamental, de acuerdo con un comunicado que circula a redes sociales.

El objetivo es mantener el orden público en el marco del estado de excepción y evitar el bloqueo por protestas por la eliminación de la subvención del diésel que se venderá a precio internacional con la garantía de que se tendrá el carburante las 24 horas del día.