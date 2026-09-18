Matan a dos mujeres en un taller mecánico en Quillacollo

Dos mujeres identificadas como Jhoselín Q. T. de 22 años y Elizabeth L. V. de 24 perdieron la vida trágicamente la mañana de este viernes tras ser victimadas en un taller mecánico, ubicado en el barrio Kami de Quillacollo, donde compartían bebidas alcohólicas con dos personas, una de ellas es el principal sospechoso del doble feminicidio, según los primeros informes del hecho que brindó la Policía.

Según la investigación, ambas mujeres llegaron al lugar junto a Samuel M. R., de 22 años, y un amigo de éste, tras compartir bebidas alcohólicas en un centro nocturno de Quillacollo; pero, se inició una discusión por la devolución de un dinero que presuntamente exigían las víctimas. En tanto, que el sospechoso declaró que las jóvenes intentaron llevarse sus pertenencias.

La directora de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Quillacollo, Nidia Gutiérrez, informó a la prensa que una vez en el taller mecánico se registró una discusión entre una de las mujeres y el autor del crimen debido a una devolución de dinero, lo que desencadenó el primer asesinato. Posteriormente la segunda mujer también fue atacada con un cuchillo.

El doble feminicidio indignó a los vecinos del barrio Kami, que al enterarse del caso intentaron agredir al sospechoso e impedir que el vehículo policial que trasladaba al detenido abandone la zona.

El comandante de la Policía de Cochabamba, Henry Ontiveros, informó a los medios que las víctimas fueron identificadas como Jhoselyn Q. T., de 22 años, y Elizabeth L. V., de 24 años.

El jefe policial manifestó que la investigación continúa y que una de las víctimas murió por asfixia mecánica por ahorcamiento, mientras que la segunda habría sufrido un corte con un objeto tipo estilete a la altura del cuello.

Con este doble feminicidio suben a 11 los asesinatos por razón de género en Cochabamba en lo que va de 2026 y a 62 en todos el país.