Ministros llegan a San Ignacio de Velasco para reforzar el plan de seguridad

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 19/09/2026 a las 14h31
ESCUCHA LA NOTICIA

Los ministros de Gobierno y Defensa llegaron este sábado a San Ignacio de Velasco para reforzar el plan de seguridad por la ola de asesinatos que afectaron en la última semana al municipio fronterizo con el Brasil.

Alcalde de San Ignacio de Velasco, Felman Gómez, en reunión con los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y de Defensa, Ernesto Justiniano, y los comandantes de la Policía y FFAA, declaró: "Dios escuchó nuestras plegarias".

Las autoridades nacionales revisan los alcances de la Declaración por la Paz y Seguridad de San Ignacio en contra del Narcoterrorismo para ejecutar acciones conjuntas entre sociedad civil y fuerzas del orden.

Asesinatos

El Gobierno nacional militarizó San Ignacio con grupos de élite, como el F-10, luego de cuatro muertes violentas ejecutadas por sicarios en 48 horas, el 13 y 14 de septiembre. En un caso, los atacantes confirmaron la identidad de la víctima por una videollamada. En otro, caso una de las víctimas no tenía relación con la persona que buscaban los delincuentes.

Detenidos

Siete personas fueron aprehendidas por los cuatro asesinatos registrados en poco más de 24 horas en San Ignacio de Velasco y, según la Policía, los sospechosos tienen antecedentes penales y estarían vinculados a la organización criminal brasileña Comando Vermelho, que es rival del PCC. Entre los detenidos hay seis ciudadanos brasileños y un adolescente boliviano de 17 años.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
El Ministerio Público presente en la Expocruz
3
Gobierno pone fin a la subvención del diésel y dispone medidas de apoyo a familias y sectores productivos
4
Guía: ¿Qué cambia con la eliminación de la subvención al diésel y qué medidas anunció el Gobierno?
5
El diésel pasa a costar Bs 17,95 por litro en Bolivia por eliminación de la subvención

Lo más compartido

1
Bolivia elimina totalmente la subvención al diésel
2
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
3
Economía despeja dudas sobre el crédito del FMI: no subirá tarifas de servicios ni financiará planillas
4
Evo afirma: “Ampliaron el Estado de excepción para imponer el dieselazo”
5
EEUU sanciona a 11 entidades de Cuba vinculadas a la industria del níquel y al aparato militar

Más en Seguridad

18/09/2026
Marset dijo a la DEA que posee 10 t de droga y que el PCC trafica con armas
Sebastián Marset, el uruguayo acusado por narcotráfico y actualmente preso en EEUU  informó a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en...
Ver más
18/09/2026
Funcionario de YPFB en un motel con un vehículo la estatal petrolera
Una trabajadora denunció este viernes que un alto funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Iván José M. V., por uso indebido de...
Ver más
Dos mujeres identificadas como Jhoselín Q. T. de 22 años y Elizabeth L. V. de 24 perdieron la vida trágicamente la mañana de este viernes tras ser victimadas en un taller mecánico, ubicado en el...
Ver más
18/09/2026
Matan a dos mujeres en un taller mecánico en Quillacollo
Las unidades policiales tienen la orden de movilizarse este sábado desde las primeras horas y desplegarse a puntos estratégicos ante el riesgo de que se reactiven las medidas de presión similares a...
Ver más
18/09/2026
Instruyen despliegue policial ante la reactivación de las medidas de presión
Un ciudadano peruano y dos chilenos fueron aprehendidos la noche del martes como sospechosos del atraco a la joyería Imperio  el pasado 9 de septiembre.
Ver más
17/09/2026
La Policía busca el botín y a dos personas tras aprehender a tres por robo a joyería
“Entreguen con la Policía a Ariel Villarroel. Si no quieren terminar así, ya sabemos todo de ustedes.
Ver más
17/09/2026
Vinculan asesinato en el trópico con banda que manejaba Nabor López
En Portada
19/09/2026 Economía
Bolivia elimina totalmente la subvención al diésel
El presidente boliviano Rodrigo Paz anunció ayer viernes (19.09.2026) la eliminación de toda subvención al diésel, después de que el Congreso aprobara un...
vista
19/09/2026 País
Manfred respalda las medidas para estabilizar el diésel y condena el despilfarro del MAS
El alcalde de Cochabamba y líder de Súmate-APB, Manfred Reyes Villa, apoyó este sábado todas las medidas que el Gobierno nacional implementa para estabilizar...
vista
19/09/2026 País
Evo afirma: “Ampliaron el Estado de excepción para imponer el dieselazo”
El expresidente Evo Morales se pronunció en las últimas horas sobre la eliminación del subsidio del diésel y su venta al precio internacional en Bolivia. “...
vista
19/09/2026 Economía
El diésel pasa a costar Bs 17,95 por litro en Bolivia por eliminación de la subvención
A partir de este sábado, el diésel pasa a costar Bs 17,95 para todos los consumidores, así lo señala el Decreto Supremo 5716 que ya está vigente. Además, el...
vista
19/09/2026 País
Presidente Rodrigo Paz viajará el sábado a la Asamblea de la ONU
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el presidente Rodrigo Paz Pereira viajará a Estados Unidos este sábado para participar en la Asamblea...
vista
18/09/2026 Economía
Paz: Diésel se venderá a precio internacional a todos en Bolivia
El presidente Rodrigo Paz informó la noche de este viernes que se determinó eliminar complementamente el subsidio del diésel y que a partir de mañana el...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La concejal Leydi Santos informó que luego de levantarse el bloqueo en el botadero de Cotapachi, cerrado desde el 11 de...
Ver más
19/09/2026 Cochabamba
Quillacollo activa plan de limpieza para retirar más de 100 toneladas de residuos
¿Cómo estará el clima este sábado a pocos días de la primavera? Tras la llovizna que cayó anoche, la ciudad de...
Ver más
19/09/2026 Cochabamba
Tras la llovizna, Cochabamba tendrá una temperatura máxima de 26 grados
Los ministros de Gobierno y Defensa llegaron este sábado a San Ignacio de Velasco para reforzar el plan de seguridad...
Ver más
19/09/2026 Seguridad
Ministros llegan a San Ignacio de Velasco para reforzar la seguridad
Deportes
El guardavalla Manuel Ferrel, de Guabirá, negó estar involucrado en el amaño de partidos, pero pidió perdón por no...
Ver más
18/09/2026 Fútbol
El arquero Ferrel negó estar en el amaño de partido, pero pidió perdón a Guabirá y a la FBF
La pista del Club Hípico Los Sargentos volverá a ser escenario de una prueba internacional, los Juegos Bolivarianos...
Ver más
17/09/2026 Multideportivo
Las pruebas ecuestres de los Juegos Bolivarianos de 2029 serán en Los Sargentos
Con la participación de más de medio millar de atletas que representarán a 85 federaciones este fin de semana se...
Ver más
16/09/2026 Multideportivo
Mamani y Garibay competirán en el Mundial de Atletismo en Dinamarca tras entrenamiento
Entre vendajes, entrenamientos contrarreloj y sueños grandes, Maya Quinteros hizo lo impensado, pues ganó la medalla de...
Ver más
15/09/2026 Multideportivo
Oro que inspira, Maya Quinteros llena de orgullo a Bolivia
Tendencias
El tilcayo (Leopardus tilcayo) es una nueva especie de felino salvaje descubierta y descrita científicamente en...
Ver más
18/09/2026 Medio Ambiente
El tilcayo: Un nuevo felino para el mundo desde Bolivia
La acumulación de objetos en los espacios de uso diario suele transformar la limpieza del hogar en una tarea extensa....
Ver más
17/09/2026 Interesante
Seis rincones de la casa que se pueden ordenar en menos de diez minutos
Un estudio experimental estima que la temperatura media global podría superar de forma temporal los 2 °C sobre los...
Ver más
16/09/2026 Medio Ambiente
Un estudio estima que la Tierra podría superar los 2 °C sobre la era preindustrial
Doble Click
Decenas de manifestantes de extrema derecha se han concentrado la noche del miércoles frente a la vivienda de los...
Ver más
18/09/2026 Cine
Manifestantes de extrema derecha acosan la casa de los padres de la directora de Naza
Una pilota frente a los controles de una aeronave, una soldadora entre herramientas y chispas, una bombera voluntaria,...
Ver más
18/09/2026 Cultura
ONU Mujeres lleva a historietas la vida de bolivianas que rompieron estereotipos
Seis elencos internacionales animarán el II Festival Internacional “Teatro Sur” que se desarrollará del 22 al 26 de...
Ver más
17/09/2026 Cultura
Seis compañías animan la segunda versión de Teatro Sur
Más de 200 cineastas israelíes han firmado una carta en solidaridad con Yuval Abraham y Rachel Szor, directores del...
Ver más
16/09/2026 Cultura
Más de 200 cineastas firman carta de solidaridad con los directores de Naza