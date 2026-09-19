Ministros llegan a San Ignacio de Velasco para reforzar el plan de seguridad

Los ministros de Gobierno y Defensa llegaron este sábado a San Ignacio de Velasco para reforzar el plan de seguridad por la ola de asesinatos que afectaron en la última semana al municipio fronterizo con el Brasil.

Alcalde de San Ignacio de Velasco, Felman Gómez, en reunión con los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y de Defensa, Ernesto Justiniano, y los comandantes de la Policía y FFAA, declaró: "Dios escuchó nuestras plegarias".

Las autoridades nacionales revisan los alcances de la Declaración por la Paz y Seguridad de San Ignacio en contra del Narcoterrorismo para ejecutar acciones conjuntas entre sociedad civil y fuerzas del orden.

Asesinatos

El Gobierno nacional militarizó San Ignacio con grupos de élite, como el F-10, luego de cuatro muertes violentas ejecutadas por sicarios en 48 horas, el 13 y 14 de septiembre. En un caso, los atacantes confirmaron la identidad de la víctima por una videollamada. En otro, caso una de las víctimas no tenía relación con la persona que buscaban los delincuentes.

Detenidos

Siete personas fueron aprehendidas por los cuatro asesinatos registrados en poco más de 24 horas en San Ignacio de Velasco y, según la Policía, los sospechosos tienen antecedentes penales y estarían vinculados a la organización criminal brasileña Comando Vermelho, que es rival del PCC. Entre los detenidos hay seis ciudadanos brasileños y un adolescente boliviano de 17 años.