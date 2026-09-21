Fiscalía cita a 28 militares por las explosiones en el Regimiento Bolívar de Viacha

Un total de 28 militares fueron citados, entre este lunes y martes, para brindar su declaración informativa en el marco de las investigaciones por las explosiones en el Regimiento Bolívar de Viacha.

“Se prevé que presten declaración informativa entre el día de hoy y mañana un total de 28 personas más”, afirmó el fiscal Favio Maldonado.

La pasada semana, un jefe militar brindó su declaración informativa, también en calidad de testigo, ya que habría tenido posible responsabilidad administrativa por el material bélico de esa unidad militar.

Las declaraciones informativas buscan establecer indicios sobre lo que realmente ocurrió para que llegaran a explotar artefactos en uno de los ambientes del Regimiento Bolívar.

La tragedia del 4 de septiembre dejó, hasta el momento, nueve personas fallecidas y todavía queda por identificar los restos humanos de otras víctimas, que se presume corresponden a cinco personas que se encontraban en el lugar al momento de las explosiones.

La onda expansiva dejó, además, 84 heridos y cientos de viviendas dañadas.