Fiscalía investiga un nuevo feminicidio seguido de suicidio en Cliza

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 21/09/2026 a las 20h57
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El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó este lunes que el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer la muerte de una pareja de concubinos, Paulina I. E., de 58 años, y Teófilo M. R. de 72 años, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Cliza. De acuerdo con los primeros elementos colectados, el caso es investigado inicialmente como un posible feminicidio seguido de suicidio.

"El Ministerio Público actúa con celeridad para esclarecer los hechos y determinar con total claridad las circunstancias, el móvil y la responsabilidad que corresponda, Se están realizando todas las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió y contar con elementos objetivos que permitan esclarecer el caso”, señaló Tejerina.

El Fiscal asignado al caso, Samuel Pérez Villanueva, informó que el cuerpo de Paulina, presentaba lesiones en el rostro y la cabeza. En el marco de las primeras actuaciones investigativas, se realizó el levantamiento legal de los cadáveres, además de las autopsias médico-forenses, el procesamiento de la escena por personal de criminalística y la toma de fotografías periciales.

Asimismo, se recolectó una sustancia venenosa que, de acuerdo con los primeros antecedentes, habría sido ingerida por Teófilo R, elemento que será sometido a los estudios correspondientes.

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