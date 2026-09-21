Pesquisa sobre doble feminicidio devela que las víctimas fueron violadas
La investigación por el doble feminicidio de dos jóvenes ocurrido en un inmueble de Quillacollo, Cochabamba, estableció que ambas fueron víctimas de violencia sexual antes de ser asesinadas.
“Se encontraban completamente desnudas, ambas habían sido objeto de violación”, manifestó el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, según reporte de Unitel.
Según el informe, Jhoselín Q.T. de 22 años y Elizabeth L.V. de 24 años, fueron halladas completamente desnudas, además, la autopsia reveló que ambas murieron producto de una asfixia mecánica, además de haber sufrido lesiones por arma blanca.
El principal procesado, Samuel M. R., de 22 años, es considerado autor directo de los feminicidios, mientras que su amigo es investigado por complicidad.
Según los datos que arrojaron las primeras pericias, se estableció que después del crimen se habría intentado modificar la escena para dificultar el esclarecimiento de lo ocurrido.
“El segundo sujeto, inmediatamente conocido el hecho, habiendo de acuerdo a la teoría táctica, este habría cooperado para la modificación de la escena del crimen y para el limpiado de manchas hemáticas”, señaló el fiscal departamental.