Pesquisa sobre doble feminicidio devela que las víctimas fueron violadas

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Seis ciudadanos brasileños y una boliviana fueron aprehendidos y presentados ayer sábado en el marco de las investigaciones por el asesinato de dos jóvenes en el municipio de San Ignacio de Velasco,... Ver más Capturan a 7 implicados en la ola de asesinatos en San Ignacio de Velasco