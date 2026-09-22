Aprehenden a una mujer por la venta de presunto charque de zorro en El Alto

Una mujer fue aprehendida este martes en la feria de Río Seco, en El Alto, luego de que vecinos denunciaran la venta de charque que inicialmente se sospechaba que era de perro.

La denuncia movilizó a funcionarios municipales hasta el lugar. Durante el operativo encontraron restos de un animal y procedieron al decomiso del producto.La comerciante aseguró que los restos eran de zorro y que los comercializaba con fines medicinales. Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron de qué animal se trata.

Los restos serán enviados a un laboratorio para establecer su origen. El caso también fue puesto en conocimiento de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma).

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Elio Pacheco, señaló que se investigará cómo murió el animal y cómo llegó a ser comercializado. La Alcaldía también analiza posibles responsabilidades por afectación a la salud pública y biocidio.

Las autoridades recomendaron a la población comprar carne únicamente en establecimientos autorizados.