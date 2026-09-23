Bolivia y el Escudo de las Américas acuerdan lucha antiterrorista y ponen en la mira al PCC y al Comando Vermelho

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 23/09/2026 a las 18h27
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Bolivia y otros 14 países del hemisferio acordaron coordinar acciones individuales y colectivas contra 24 organizaciones identificadas como narcoterroristas, mediante medidas como el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas y responsabilidad penal, de acuerdo con sus respectivas legislaciones.

La decisión está contenida en la declaración conjunta denominada “Defensa de la soberanía en el Hemisferio”, suscrita por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

“Reconocemos que una amenaza inmediata y universalmente compartida en nuestro hemisferio es la que plantean las organizaciones narcoterroristas transnacionales, que ponen en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio, así como la seguridad y prosperidad de nuestros ciudadanos”, señala el documento.

Como primera acción conjunta, los países expresaron su intención de adoptar medidas contra 24 organizaciones, entre ellas el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Clan del Golfo, el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho, el ELN y grupos disidentes de las FARC.

Las medidas contemplan el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visas y la aplicación de responsabilidad penal a quienes proporcionen de manera consciente apoyo material o logístico a estas organizaciones, conforme a las obligaciones jurídicas nacionales e internacionales de cada país.

La declaración establece que la iniciativa “Escudo de las Américas” se sustenta en tres pilares: cooperación económica, seguridad y coordinación multilateral. Los países plantean fortalecer el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, además de promover la capacitación y el intercambio de buenas prácticas.

Además, los gobiernos expresaron su intención de fortalecer la cooperación económica, el control de inversiones y la protección de sectores estratégicos, como minerales críticos e infraestructura digital, además de coordinar posiciones en espacios regionales y multilaterales.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la soberanía nacional y el derecho de cada Estado a determinar su propio camino, libres de coerción externa”, señala el pronunciamiento.

Como parte de la coordinación multilateral, los países participantes tienen la intención de solicitar una reunión de consulta al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para considerar un Órgano de Consulta, conforme a los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río).

Los gobiernos que no son parte del Tratado de Río manifestaron su apoyo a la iniciativa y su intención de contribuir dentro de sus respectivas obligaciones jurídicas.

La declaración fue suscrita como parte de la iniciativa “Escudo de las Américas”, que plantea una mayor coordinación regional frente a las amenazas vinculadas con organizaciones criminales transnacionales y el fortalecimiento de la seguridad, la cooperación económica y la acción multilateral.

A continuación la declaración:

Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en el Escudo de las Américas, declaramos conjuntamente nuestra intención de fortalecer la resiliencia del Hemisferio Occidental a través de los tres pilares del Escudo de las Américas a continuación: Económico, de seguridad, y coordinación multilateral.

Con este fin, declaramos conjuntamente nuestra intención de emprender las siguientes acciones, de conformidad con nuestras respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales:

  • Defender nuestras economías potenciando la cooperación económica; explorando mecanismos de control de las inversiones; salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y confiable; y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital, que se apliquen de forma no discriminatoria. Reconocemos que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que entra en nuestras naciones es transparente y verificable.
  • Defender la gobernanza democrática ante las redes armadas de narcoterroristas, lo que incluye la coordinación en materia de sanciones, designaciones y medidas financieras contra terroristas y delincuentes; la ampliación de las fuerzas de seguridad civiles; y la prestación de asistencia humanitaria y de comunicación para defender la voluntad popular.
  • Defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación a través de foros multilaterales para coordinar e impulsar objetivos y propuestas comunes, tales como catalizar medidas internacionales de aplicación de la ley contra los grupos delictivos organizados transnacionales o llevar a cabo las reformas necesarias en las organizaciones multilaterales.

Con el fin de impulsar estos tres pilares, los Estados participantes tienen la intención de reforzar la cooperación mediante un mayor intercambio de información de inteligencia; facilitar el acceso, cuando proceda, a tecnologías y capacidades de seguridad; promover la formación y el desarrollo profesional de los recursos humanos; y ampliar el intercambio de prácticas óptimas. Los Estados participantes también tienen la intención de profundizar en la cooperación en materia de inversión y asuntos económicos, así como de reforzar la consulta y la coordinación de posiciones comunes sobre cuestiones de interés común en los foros regionales y multilaterales.

Reconociendo que una amenaza inmediata y universalmente compartida en nuestro hemisferio es la que plantean las organizaciones narcoterroristas transnacionales, las cuales ponen en peligro la paz y la seguridad de nuestro hemisferio, así como la seguridad y la prosperidad de nuestros ciudadanos, damos a conocer hoy la primera acción conjunta en el marco de nuestros pilares recientemente anunciados: la acción individual y colectiva para hacer frente al flagelo del narcoterrorismo. En este sentido, declaramos nuestra intención de imponer, según proceda y de conformidad con nuestras respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, la congelación de activos; restricciones de inmigración y de visados para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y la responsabilidad penal para aquellos que, a sabiendas, presten apoyo material, incluido el apoyo logístico, a las organizaciones, entre otras medidas. Esta primera acción conjunta se centrará en las 24 organizaciones que se enumeran a continuación, independientemente de la denominación que reciban en cada uno de nuestros países.

Para facilitar la consecución de estos objetivos, tenemos la intención de firmar conjuntamente una solicitud formal dirigida al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, en la que se solicite la celebración de una reunión de consulta para decidir sobre la creación de un Órgano de Consulta, de conformidad con los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río). Una vez convocada la reunión formal del Órgano de Consulta, tenemos la intención de participar a nivel ministerial para estudiar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río. Los Estados que participan en el Escudo [de las Américas] y que actualmente no son parte del Tratado de Río declaran su apoyo a esta iniciativa y expresan su determinación de contribuir a la misma de conformidad con sus respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, y en la medida en que estas lo permitan, incluso con la participación en el Órgano de Consulta en la medida en que lo permita su Reglamento.

Los 24 grupos:

    1. Mara Salvatrucha (MS-13)
    2. Tren de Aragua
    3. Carteles Unidos
    4. Cartel del Golfo (Gulf Cartel)
    5. La Nueva Familia Michoacana
    6. Cartel del Noreste
    7. Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
    8. Cartel de Sinaloa
    9.  Gran Grif
    10.  Viv Ansanm
    11.  Los Lobos
    12.  Los Choneros
    13.  Barrio 18
    14.  Cartel de Los Soles
    15.  Clan del Golfo
    16. Primeiro Comando da Capital
    17. Comando Vermelho
    18. Chone Killers
    19. Los Viagras
    20. Cartel de Juárez (La Línea)
    21. Grupos disidentes de las FARC, entre ellos FARC-Estado Mayor Central, FARC-Segunda Marquetalia, o grupos con apodos, afiliados y sucesores
    22. ELN
    23. Sendero Luminoso (Shining Path)
    24. Los Tiguerones

Los participantes en el Escudo de las Américas aúnan esfuerzos para defender su soberanía al imponer colectivamente sanciones y otras medidas a estos 24 grupos narcoterroristas.

 

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