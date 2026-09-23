Capturan en Santa Cruz a una líder del Comando Vermelho

En un operativo en conjunto entre la Policía boliviana y brasileña, Angélica Saraiva de Sá, alias “Angeliquinha” y una de las principales líderes del Comando Veremelho en el norte de Mato Grosso, fue capturada este martes en Santa Cruz de la Sierra. La mujer era buscada por la Justicia de Brasil y tiene condenas que alcanzan los 260 años de prisión.

De acuerdo con la información conocida, “Angeliquinha” tenía seis órdenes de aprehensión vigentes y había escapado el 17 de agosto de 2025 de la Penitenciaría Femenina Ana Maria do Couto May, en Cuiabá, junto con otra interna. En marzo de este año había sido condenada a 99 años y 11 meses de prisión por el Tribunal del Jurado.

Según el reporte preliminar, la mujer fue capturada cuando ingresaba a un spa, donde para presuntamente realizarse procedimientos faciales para cambiar su apariencia.

El nombre de Saraiva de Sá también figura en los antecedentes de la Operación Showdown, investigación brasileña contra una estructura vinculada al tráfico de drogas, lavado de dinero y juegos de azar ilegales, que habría movilizado más de 20 millones de reales.

La operación contó con la participación de unidades especializadas como el CEIP de inteligencia, la Gerencia de Combate al Crimen Organizado (GCCO), la Delegación de Represión a las Acciones Criminales Organizadas (DRACO) y la Polinter.