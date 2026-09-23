Feminicidios de enero a septiembre en el país supera cifra de 2025 en similar lapso

Hasta la fecha la Fiscalía del Estado ha contabilizado 63 feminicidios en el país, desde enero de 2026, superando la cifra de 60 casos que hubo en similar periodo de tiempo en 2025.

En Cochabamba, a la fecha en 2026 hubo 12 feminicidios y en todo 2025 sumaron 13 casos.

Los tres últimos feminicidios ocurrieron en este departamento. El 18 de septiembre en Quillacollo un doble asesinato dejó sin vida a dos mujeres en un taller de reparación de motos.

Y, finalmente, la Policía reportó otro caso caso en el municipio de Cliza, el 21 de septiembre. Un hombre estranguló a su esposa y luego se sucidó.

La Fiscalía situó el acumulado nacional en 6 3 víctimas en lo que va de 2026. El reporte fue difundido el 21 de septiembre.

En el caso de Quillacollo, Yoselín Q.T., de 22 años, y Elizabeth L.V., de 24, fueron atacadas con un cuchillo, violadas y murieron ahorcadas en un taller de motocicletas de Quillacollo.

Yoselín Q.T., tenía 22 años, y Elizabeth L.V., de 24, fueron atacadas con un cuchillo, violadas y murieron ahorcadas en un taller de motocicletas de Quillacollo. La confirmación llegó este lunes, tras un fin de semana de conmoción para la población cochabambina, donde el caso se conoció la mañana del viernes.

Yoselín trabajaba como cocinera para mantener a su hija de seis años. Quería estudiar Enfermería, según contó su madre a medios cochabambinos.

Elizabeth también era madre: tenía dos hijos, de seis y tres años. Vendía zapatos para vivir.

De acuerdo con el testimonio de Rodrigo R.A.C., imputado por complicidad, Samuel M.R., el mecánico, atacó primero a Elizabeth y cuando Yoselín acudió a buscar a su amiga, corrió la misma suerte.

Otro caso

En el último feminicidio un hombre de 72 años estranguló a su pareja, una mujer de 58 años.

Mercedes Cortés, representante de Voces Libres, afirmó que en este caso se conoció que la mujer denunció las agresiones que sufría por parte de su pareja.

“Nos permite alertar a la sociedad, porque se conoce que esta señora había pedido protección en la Policía y también en la comunidad ante sus autoridades indígenas originarias de Cliza”.