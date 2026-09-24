Dan detención domiciliaria al hijo mayor de Luis Arce, aunque con fianza de Bs 200.000

La justicia decidió sustituir la detención preventiva por domiciliaria para Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, con una fianza de Bs 200.000, en el marco de la investigación por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

La decisión fue adoptada el viernes en una audiencia de control de plazos, luego de que la detención preventiva superara el periodo inicialmente fijado por la Justicia que era de 140 días, informó a ERBOL una fuente conocedora del caso.

En marzo pasado, el imputado fue enviado a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz con detención preventiva. Desde entonces, ya ha concluido el tiempo de su esa medida cautelar.

El juez determinó sustituir la detención preventiva por detención domiciliaria, que deberá ser cumplida durante las 24 horas, sin autorización para realizar actividades laborales, además de otras medidas cautelares que deberán ser cumplidas por el investigado.

La resolución también establece una fianza de Bs 200.000, monto que deberá ser cumplido antes de que se haga efectiva la salida del penal, según explicó la fuente.

El argumento de la defensa de Arce Mosqueira consiste en que ha fenecido el plazo de la detención preventiva y ninguna persona puede permanecer privada de libertad más allá de un tiempo razonable.

La nueva medida cautelar no implica el cierre de la investigación, por lo que el proceso por legitimación de ganancias ilícitas continuará en las instancias correspondientes.