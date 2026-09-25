Cerimedo declara en Chonchocoro ante fiscales y suspenden audiencia de Beller

Una comisión de fiscales ingresó ayer al penal de Chonchocoro para tomar la declaración informativa ampliatoria a Fernando Cerimedo, exasesor de l presidente Rodrigo paz.

Los fiscales se trasladaron hasta el recinto penitenciario para recibir la declaración del investigado, luego de que el Ministerio Público ampliara la investigación e incorporara tres nuevos delitos: legitimación de ganancias ilícitas, falsedad material y usurpación de funciones.

La diligencia ingresó al penal a mediodía y contó con la presencia del abogado defensor de Cerimedo, Ernesto Giraldes, quien llegó hasta Chonchocoro para acompañar a su defendido.

Según explicó el abogado, se trata de una nueva diligencia para que Cerimedo declare específicamente sobre los nuevos delitos incorporados al proceso.

La defensa también anunció que solicitará autorización para que Cerimedo pueda brindar declaraciones a los medios de comunicación una vez concluida la diligencia.

Sin embargo, al finalizar la audiencia en horas de la tarde solo uno de los fiscales declaró a la prensa confirmando que Cerimedo había prestado su declaración.

Audiencia de Beller

En tanto, la audiencia de anticipo de prueba, en la que se tenía prevista la declaración de Nadia Beller en la Cámara Gessell en Santa Cruz, por el caso de tentativa de feminicidio fue suspendida el miércoles debido a la ausencia de los abogados de Cerimedo.

Importancia

“El imputado por tentativa de feminicidio, Fernando Cerimedo, se presentó en audiencia sin sus abogados razón por la cual se suspendió. Demostrando de esta manera su afán en entorpecer los actos procesales y obstaculizar el avance del caso”, escribió Beller en sus redes sociales.

Más temprano, el abogado de Beller, Jerjes Justiniano, indicó que esta declaración es de suma importancia, ya que es el testimonio de la víctima y un anticipo de pruebas previo al juicio.

“Ella va a declarar como testigo, como víctima, y eso ya va a tener un valor probatorio. La declaración que se le tomó a ella por parte del Ministerio Público en la clínica el día siguiente del hecho tiene un valor investigativo, es decir, a partir de eso se realizan actos de investigación”, dijo el abogado.