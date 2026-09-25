Una mujer y su esposo matan a puñaladas a su tío tras una discusión en el sur de Cochabamba

Un hombre murió luego de ser apuñalado tras ser atacado por su sobrina y el marido de esta, luego de una discusión que tuvieron afuera de un inmueble ubicado en la zona sur de Cochabamba.

El hecho se registró la noche del jueves, en inmediaciones de Villa Venezuela, próximos a la avenida Siglo XX y Guayacán.

La esposa del hombre apuñalado, indicó que su pareja quien es delivery de una empresa, bajó hasta la zona sur de Cochabamba donde tiene otra vivienda que le dejaron de herencia, lugar donde viven otros familiares. Su visita para inspeccionar la casa desató malestar y derivó a una discusión con su sobrina y el marido de ella. Al calor de la discusión, el hombre ingresa al domicilio y saca un cuchillo con el que termina apuñalándolo.

Las heridas que le causaron al hombre le provocaron la muerte. Su cuerpo quedó tendido en la vía pública, en el ingreso de su casa.

Preliminarmente se informó que el presunto autor del hecho fue capturado por la Policía y se encuentra en celdas policiales.

En tanto, el hombre apuñalado deja dos hijos menores de edad, en la orfandad. Su esposa pide justicia y que los autores del crimen, sean enviados a la cárcel.